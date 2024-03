Maltempo in Brianza, oltre 20 interventi dei pompieri

Oltre venti interventi dei vigili del fuoco in Brianza per il maltempo della notte.

Il maltempo in Brianza

Nella notte trascorsa, sono stati effettuati dalle squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco oltre 20 interventi di soccorso tecnico urgente legati al forte maltempo, che si è abbattuto sulla nostra provincia.

Per la maggior parte si è trattato di danni d'acqua in genere, ma nel comune di Camparada, in via Cappelletta, un albero di alto fusto si è abbattuto sulla linea elettrica causando un disservizio nella zona e bloccato una via secondaria che porta ad abitazioni civili.