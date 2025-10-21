Maltempo, la Giunta regionale impegnata a rafforzare gli interventi per la sicurezza idraulica e per sostenere i comuni colpiti

Nella giornata di ieri, lunedì 20 ottobre, si è tenuto un consiglio regionale straordinario sugli ultimi danni delle forti piogge di circa un mese fa su tutte le Province lombarde. Pesantemente colpito, lo ricordiamo, anche il territorio brianzolo, con Meda e i paesi limitrofi che hanno subito ingentissimi danni.

E proprio dal Consiglio Regionale arrivano buone notizie:

“Il Consiglio regionale ha approvato oggi (ieri ndr) un ordine del giorno di maggioranza che impegna la Giunta a rafforzare e velocizzare gli interventi per la sicurezza idraulica e a sostenere i Comuni brianzoli colpiti dall’alluvione di fine settembre. È un atto di responsabilità verso un territorio, la Brianza, che ha subito danni enormi e che merita risposte rapide e concrete” – dichiara Alessandro Corbetta , capogruppo della Lega in Regione Lombardia.

“Nei giorni successivi all’alluvione – spiega Corbetta – sono stato sul territorio insieme al presidente Fontana, in particolare a Meda, dove abbiamo toccato con mano la gravità dei danni e la fatica di tanti cittadini che ancora oggi stanno lavorando per tornare alla normalità. È evidente che servono procedure più veloci: i percorsi nazionali per il riconoscimento dello stato di emergenza sono troppo lunghi e complessi. La riforma dell’autonomia serve proprio a questo: dare alle Regioni la possibilità di decidere direttamente e di utilizzare subito le risorse senza aspettare Roma.”

“Negli ultimi anni Regione Lombardia – continua Corbetta – ha investito solo di risorse proprie circa un miliardo di euro nella tutela del territorio e delle risorse idriche, destinando il 25% del Piano Lombardia alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla tutela dei fiumi. Sono risorse che stanno producendo risultati, ma bisogna fare di più: la Brianza e tutta l’area del Seveso, del Tarò e del Certesa devono diventare priorità assoluta.”

“Con l’ordine del giorno approvato oggi – conclude Corbetta – chiediamo di accelerare gli interventi di messa in sicurezza, rafforzare la manutenzione dei corsi d’acqua e sostenere i Comuni colpiti nelle spese di emergenza con la messa a disposizione di fondi urgenti, in attesa delle future risorse nazionali. Sul Tarò e Certesa abbiamo chiesto all’assessore Comazzi di aprire un tavolo specifico: serve che AIPO velocizzi i tempi di realizzazione delle opere necessarie a mettere in sicurezza il torrente già finanziate dalla Regione. La Lombardia – conclude Corbetta – è al lavoro, ma servono più strumenti e autonomia per poter agire con la rapidità che i cittadini si aspettano.”