Mamma di quattro figli alla guida del Cav

Una super mamma alla guida del Cav (Centro aiuto alla vita) di Besana. Gabriele Vergani, dopo tre mandati consecutivi a capo dell’associazione, passa il testimone ad Antonietta Ingribelli. Classe 1988, mamma di quattro bambini, lavora come consulente per un partner di Microsoft, è iscritta all’Avis, molto impegnata sul territorio, è vicina agli asili della città, quando può partecipa alla raccolta del banco alimentare con tutta la famiglia in quelle che lei stessa definisce come «piccole missioni».

Super mamma alla guida

«Sono stata eletta ad aprile, sono fresca di nomina - ha raccontato la presidente - In realtà ero già nel Direttivo da tre anni e ho iniziato come volontaria del Cav nel 2018. Mi sento molto legata al gruppo. Ero una mamma in attesa quando mi sono avvicinata, per la prima volta, al centro come volontaria. Il tema di aiuto alla vita è per me molto caro. Il Cav di Besana ha la mia stessa età, a livello personale posso dire che ho vissuto da vicino situazioni di supporto e aiuto. Porterò avanti il Centro partendo da quanto ha costruito Gabriele in questi nove anni».

Un esercito di volontari

Intorno al Centro aiuto alla vita di via Santa Caterina al civico 23 ruotano una quarantina di volontari oltre a chi occasionalmente dà una mano: un piccolo «esercito» generoso grazie al quale vengono portati avanti numerosi progetti ed iniziative a favore di donne che incontrano gravi difficoltà a portare a termine una gravidanza o ad affrontare i primi mesi di vita del neonato, offrendo loro sostegno educativo e psicologico nonché un aiuto materiale con la fornitura di prodotti per la prima infanzia e di tutto ciò che serve per favorire una crescita sana di un bambino.