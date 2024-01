Mamma si laurea a 52 anni

Il desiderio che non ha potuto coronare da ragazza adesso lo ha realizzato: mamma di 52 anni si laurea con il massimo dei voti. Una grande soddisfazione per Clara Aliprandi di Sovico, sposata e mamma di due figli, Davide di 21 anni e Sofia di 19, che, insieme al marito Stefano, l’hanno sempre sostenuta nel cammino durato tre anni.

Si laurea a 52 anni

«Ci tenevo tantissimo - ci confida Clara - Sono la maggiore di quattro fratelli e una volta finite le scuole sono andata subito a lavorare. Poi ho costruito la mia famiglia coltivando sempre la passione per lo studio, specialmente per le lingue utili anche alla mia professione. Da 29 anni lavoro per una multinazionale francese e mi occupo di gestione di contratti. Mi è capitato spesso di viaggiare, per questo ho sofferto tantissimo il periodo del lockdown. Ho pensato che l’unico modo per superare quel brutto momento fosse quello di vivere un’esperienza nuova. Così, per caso, una mia amica mi ha parlato dell’Università Umanitaria e nell’ottobre del 2020 ho iniziato a frequentare i corsi, quasi per scommessa».

La passione per lo studio

Clara inizia così il corso di laurea in Business Management, all’inizio seguendo le lezioni online, poi, una volta usciti dal periodo del lockdown, anche in presenza, e l’esperienza dell’approccio universitario l’appassiona ogni giorno di più.

«L’ho fatto prima di tutto per me stessa ma anche per il mio lavoro - spiega - Frequentare l’università mi ha permesso di avere una visione più ampia anche sul lavoro. In questi tre anni mi sono impegnata tanto, specialmente nell’ultimo periodo: questa estate per preparare la tesi non sono nemmeno andata in vacanza. Per questo devo ringraziare tantissimo la mia famiglia perché mi ha sempre sostenuta, grazie a loro ho realizzato il mio sogno».

La tesi

Clara ha voluto dedicare la sua tesi al marito Stefano, ai figli e alla suocera Lisya, purtroppo mancata durante il percorso di studi: «Mi ha sempre sostenuta con orgoglio, questo mio successo è per lei» la dedica impressa sulla tesi. «Di giorno lavoravo fino alle 18, poi seguivo i corsi fino a sera tardi - racconta Clara - Quando arrivava il periodo degli esami mi mettevo a ripetere la lezione ad alta voce. Quando al primo esame in Diritto internazionale ho preso 30 ho pianto dalla gioia. Certo, i momenti di stress e difficoltà ci sono stati, ma ce l’ho fatta. Il segreto è la passione che non ti fa avvertire la fatica».

La "meritatissima lode"

Martedì 19 dicembre Clara si è laureata con 110 e una «meritatissima lode» come hanno detto i professori durante la discussione.

«E’ stato molto emozionante - sottolinea Clara - Mi rimarrà sempre il ricordo di un giorno stupendo trascorso insieme ai miei familiari, agli amici e ai colleghi di lavoro. Mi è piaciuta tantissimo questa università perché ha dimostrato di avere grande attenzione per lo studente e di trasmettere valori molto forti. Valori che sono contenuti anche nella mia tesi dove sottolineo l’importanza della comunicazione e della cura del linguaggio: credo molto nell’attenzione all’aspetto umano perché è quello che fa la differenza. Il mio vuole essere anche un monito per altre persone della mia età che magari hanno remore a iniziare un percorso di studi: ci vuole sacrificio, ma si può fare. E ai giovani vorrei dire: scegliete il percorso di studi che più vi piace e godete di quello che lo studio vi dà».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 2 gennaio 2024.