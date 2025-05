Mamma Sonia è volata via

Ha combattuto fino all'ultimo pensando più a chi avrebbe lasciato, in particolare il figlio, che a se stessa.

La malattia

Mamma Sonia Calisti, di Vimercate, se ne è andata ieri, martedì 6 maggio, vinta da un tumore con cui aveva imparato a convivere negli ultimi anni e che non le ha lasciato scampo.

La raccolta fondi per non lasciare debiti al figlio

La donna, 56 anni, consapevole dell'imminente fine, nelle ultime settimane si era resa protagonista, insieme a fratello Luca, di un gesto straordinario: una raccolta fondi, supportata e rilanciata dal Giornale di Vimercate, per non lasciare al figlio il fardello di una serie di debiti accumulati negli anni anche e soprattutto a causa dell'impossibilità di lavorare per la malattia altamente debilitante e invalidante. In particolare mancati pagamenti delle rate condominiali e di imposte e tasse con relative more.

La raccolta, attraverso il portale GoFundMe, ha dato esiti insperati, oltre le più rosee aspettative: oltre 21mila euro che hanno consentito di coprire sostanzialmente tutte le pendenze donando quindi a Sonia un po' di serenità negli ultimi giorni.

La storia di Sonia

Perfettamente cosciente di quello che le stava accadendo la 56enne, affiancata dal fratello Luca, aveva deciso di lanciare un appello e una raccolta fondi per chiedere, in un primo tempo, un aiuto per colmare un debito dovuto in particolare a spese condominiali arretrate

per poco più di 8.500 euro. Da ciò, come detto, l'idea di affidarsi ad una campagna attraverso GoFundMe. Un appello accompagnato, in maniera molto trasparente, da un racconto di quanto stava accadendo.

L'appello

"Sonia ha poco tempo, aiutiamola a viverlo con serenità - si leggeva - I medici hanno dato a Sonia una previsione di vita molto

breve. Dopo anni di lotta contro la malattia, il tumore ha ormai preso il sopravvento. Ora il suo unico desiderio è trascorrere il tempo che le resta con dignità, senza ulteriori preoccupazioni. Negli ultimi anni ha affrontato il Covid, difficoltà economiche e, infine, la scoperta del tumore. Prima la diagnosi al terzo stadio; poi, nel 2024, la terribile notizia della diffusione alle ossa, portandolo al quarto stadio. Ha affrontato radio e chemio, ma senza successo. Ora non ci sono più cure da tentare. Sonia ha 56 anni, un figlio di 20 anni che sta studiando e un compagno di 64 anni che purtroppo non riesce a trovare lavoro. Oltre al peso della malattia, Sonia deve affrontare anche il fardello della cosiddetta tossicità finanziaria: l'impossibilità di lavorare a causa del tumore ha fatto sì che le spese si accumulassero, portandola a una situazione economica sempre più difficile. Oltre al dolore e alla paura, deve convivere con la preoccupazione costante di non riuscire a far fronte ai debiti, rendendo tutto ancora più pesante. Vorremmo aiutarla a vivere questo tempo senza ansie materiali, alleggerendole il peso delle spese che si sono accumulate negli anni a causa della malattia".

Una straordinaria gara di solidarietà

In poche ore l'obiettivo della raccolta fondi era stato raggiunto. Tanto che Sonia e Luca avevano deciso di alzare la cifra, aggiungendo altri debiti e spese da coprire, comprese quelle per il funerale, proprio per non gravare minimamente sul figlio. Fino a superare quota 21mila euro, lasciando così anche una piccola cifra per il giovane. Tutto documentato in modo assolutamente trasparente, al centesimo. Con tanto di copie dei bonifici effettuati per pagare gli arretrati inviate anche alla redazione del Giornale di Vimercate.

L'ultimo saluto

I funerali di Sonia Calisti saranno officiati domani, giovedì 8 maggio, alle 15.30, a Vimercate, nel santuario della Beata Vergine del Rosario.