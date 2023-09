Mamme organizzano corsi di teatro

Corsi di teatro per bambini, adolescenti e adulti organizzati da un gruppo di mamme di Biassono.

Corsi di teatro

"Per una serie di esperienze vissute da ragazze e per un tipo di sensibilità che ci accomuna, abbiamo sentito il desiderio di dare un nuovo slancio al Cineteatro Santa Maria, lanciandoci nell’avventura di organizzare dei corsi - spiegano le mamme (nella foto) - Il teatro ha una specifica e comprovata valenza educativa e pedagogica. Se realizzato in modo adeguato per età e da parte di persone formate ha una ricaduta positiva sul singolo e sul gruppo".

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e la collaborazione del Teatro dell’Aleph. La presentazione del progetto sarà domani, domenica 17 settembre, alle 18, presso il Cineteatro Santa Maria. I corsi, poi, inizieranno il 10 ottobre.

La squadra

"Siamo un gruppo di amiche, madri e lavoratrici, con una passione per la Bellezza con la B maiuscola. Questa Bellezza, per chi la sa cogliere, è tutt’intorno a noi: nelle nostre famiglie, nel nostro paese e in tutto ciò che rende la vita appassionante e ricca di significato. Siamo convinte di essere nate in uno dei posti più belli del mondo e, al tempo stesso, pensiamo che ognuno debba lasciarsi coinvolgere dalla Bellezza, tenendola viva e trasmettendola agli altri. Per una seri e di esperienze vissute da ragazze e per un tipo di sensibilità che ci accomuna, abbiamo sentito il desiderio di dare nuovo slancio al Cineteatro Santa Maria, lanciandoci nell’avventura di organizzare dei corsi di teatro per bambini, adolescenti e adulti. Per far ciò, abbiamo creato una squadra fantastica, dove ognuna di noi può mettere a frutto i suoi talenti con uno specifico ruolo".

La location

"Il Cineteatro Santa Maria è un vero gioiello per Biassono e rappresenta un luogo in cui la storia, la cultura e l’intrattenimento si fondono armoniosamente. È un simbolo della passione e della dedizione della comunità locale nel preservare e promuovere l’arte e la cultura. La sua bellezza aiuta a dare ancor più importanza a questo progetto in cui crediamo fortemente. Oltre ad essere un luogo di intrattenimento, vorremmo che il Cineteatro diventasse ancor di più un luogo di aggregazione, formazione e condivisione, con eventi dedicati alle famiglie, workshop e incontri culturali. Un punto di incontro per artisti, appassionati di teatro, e per tutti coloro che desiderano connettersi con la bellezza delle arti".

La valenza educativa e sociale del progetto

Il teatro ha una specifica e comprovata valenza educativa e pedagogica. Se realizzato in modo specifico per età e da parte di persone adeguatamente formate ha una ricaduta positiva sul singolo e sul gruppo. La drammatizzazione, infatti, offre la possibilità di esprimere liberamente e in modo spontaneo la propria emotività; sviluppare il proprio potenziale creativo; appropriarsi di molteplici linguaggi e comunicare attuando tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore; affinare la propria socialità intesa come accettazione della libertà e del punto di vista dell’altro, la discussione e il coordinamento delle azioni, consolidando una vita di gruppo capace di dare

spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli; promuovere cultura attraverso la lettura del copione, la sua analisi e la comprensione

profonda del significato, al senso delle parole, al loro peso e alla dizione.

L'attività di teatro

Più nello specifico, l’attività di teatro può favorire da una parte l’apertura e l’incremento di sicurezza e autostima nelle persone introverse o con difficoltà internalizzate, dall’altra incrementare e incanalare la capacità di riconoscere e gestire le emozioni di ogni valenza, anche quelle espresse talvolta in modo disregolato e dirompente. Inoltre, viene riconosciuta come risorsa per il superamento di problematiche relative al linguaggio (balbuzie) o di ansia sociale. Se dovutamente accompagnati, i bambini e i ragazzi possono trarre grande giovamento dall’esposizione dapprima al gruppo ristretto, tramite gli esercizi proposti durante le lezioni, poi a un pubblico più ampio, con lo spettacolo finale. Attualmente, molto spesso bambini e ragazzi sono esposti a un numero incontrollato di stimoli esterni proposti da dispositivi elettronici come tv, video, giochi multimediali, che forniscono loro del materiale predefinito, che il cervello recepisce così com’è, senza un filtro cognitivo sviluppato, senza essere attivato in modo fantasioso e creativo, e senza necessità di ingaggiarsi in una interazione. Come conseguenza, si riscontrano spesso nei bambini e nei ragazzi una crescente difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e la tendenza a fare giochi sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari.

Sviluppa la fantasia

Contrariamente, l’esperienza del teatro offre la possibilità di leggere e analizzare un testo scritto, cominciando a creare con la fantasia le scene che potrebbero corrispondervi, per poi vederle realizzate attraverso cambi di scenografie, costumi, dialoghi, ruoli, esercitando l’elasticità mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove. Inoltre, l’utilizzo di molteplici canali comunicativi, favorisce il pieno riconoscimento dell’importanza del corpo e del movimento corporeo come strumenti di comunicazione. Ciò consente di incrementare la conoscenza di sé, del proprio corpo e delle sue potenzialità. Questo può avere una ricaduta fortemente positiva sul riconoscimento e l’accettazione delle proprie caratteristiche fisiche, anche in chi manifesta maggiori difficoltà in questo senso. Inoltre, l’attribuzione di ruoli fatta in modo da valorizzare le caratteristiche di ciascuno, sia da un punto di vista fisico, che da un punto di vista caratteriale, favorisce un positivo riconoscimento di sé e degli altri nei loro punti di forza specifici.

Fare teatro significa fare gruppo

L’attività teatrale ha anche un’importante ricaduta sul gruppo e sulle dinamiche relazionali: il gruppo di teatro può rappresentare un ottimo spazio protetto, all’interno del quale apprendere, migliorare ed affinare le proprie competenze sociali. In un’epoca come questa in cui troppo spesso la vita di giovani e meno giovani, si spende sui social o tramite relazioni mediate da un dispositivo, è bello pensare di proporre uno spazio di incontro dal vivo che, attraverso attività più o meno strutturate, consenta di conoscersi, interagire, andare oltre la prima impressione o i rapporti di amicizia più stretti, imparando la collaborazione e la co gestione di uno spazio, sia esso la stanza di prova o il palcoscenico, nel rispetto reciproco. Fare teatro significa fare gruppo, lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare sé stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante.

Risponde ai bisogni dei bambini

L’attività teatrale può rispondere efficacemente ai nuovi e urgenti bisogni dei bambini e dei ragazzi: renderli protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto apprendimento. Se poi vi è la finalità di realizzare un evento teatrale che mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il linguaggio del

corpo, la spinta a lavorare insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima. Proprio per la grande importanza che l’esperienza teatrale può avere sulla vita dei giovani, l’obiettivo di questo progetto è offrire un servizio il più possibile accessibile a tutti e svolto in collaborazione con gli Enti territoriali che si occupano di età evolutiva, come la scuola e l’oratorio. Il nostro territorio ha la fortuna di avere delle realtà dedicate ai bambini e ai ragazzi ben funzionanti e appassionate; la possibilità per il nostro gruppo di istituire una rete di comunicazione e cooperazione con queste realtà può consentire di offrire l’esperienza del teatro ai bambini della scuola primaria, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado grado, ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado grado, nonché a giovani ed adulti. Siamo contente che in una realtà viva e partecipe come quella biassonese, ci sia spazio per tutto questo e sia possibile realizzarlo in un’ottica di arricchimento e complementarietà. Obiettivo comune, infatti, è far sì che l’esperienza del teatro possa arrivare al maggior numero di persone e possa farlo a lungo nel tempo. Unendo le forze è possibile ottenere qualcosa di ancora più grande e bello, pur nel rispetto dei diversi ambiti di competenza.