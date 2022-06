Manifesti e locandine per utilizzare meglio i cestini pubblici

Manifesti e locandine per sensibilizzare i cittadini sull'utilizzo consapevole dei cestini stradali. E' la nuova campagna, "Fai un gesto d'amore per la tua città e l'ambiente", lanciata dal Comune di Carate Brianza insieme a Gelsia Ambiente.

Purtroppo, nonostante la maggior parte dei caratesi assuma comportamenti rispettosi dell'ambiente e del territorio, resta una piccola fetta di cittadini che, trasgredendo alle regole, utilizza i cestini stradali come contenitori per la spazzatura di casa se non addirittura come luoghi di abbandono.

Con questa campagna Comune e Gelsia vogliono quindi ricordare ai cittadini che i contenitori stradali, in città ce ne sono circa 350 georeferenziati, sono finalizzati alla raccolta occasionale di piccoli oggetti da passeggio e che altri usi potrebbero essere sanzionati. Tanto più che sul territorio sono attivi anche i vigili ecologici, che hanno il compito di controllo e monitoraggio del paese e che solo nel 2022 hanno già eseguito circa 200 accertamenti.

Il Comune determinato a individuare chi non rispetta le regole

“In questi ultimi anni abbiamo dedicato molta attenzione alla raccolta differenziata sul territorio – dichiara l’Assessore all’Ambiente Fabio Cesana – attivando l’utilizzo del sacco blu per la raccolta del rifiuto tal quale e realizzando la nuova piattaforma ecologica, attiva dal mese di marzo. “

“I cittadini hanno collaborato attivamente a questo progetto - aggiunge il Sindaco Luca Veggian - consentendoci di raggiungere ottimi risultati e, proprio per questo, intendiamo procedere con grande determinazione nell’individuazione di chi non rispetta le regole e non contribuisce alla tutela del nostro territorio”.

“Le campagne di comunicazione ed educazione ambientale - dichiara il Presidente di Gelsia Ambiente Sandro Trabattoni – assumono un ruolo fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti e coinvolgere i cittadini su vari temi, quali la tutela dell’ambiente e del territorio. Questa campagna in particolare è stata creata con

l’Amministrazione di Carate Brianza e i suoi uffici e sottolinea l’impegno nei confronti del paese, stimolando, al tempo stesso, il senso civico e la consapevolezza dell’importanza fondamentale di avere comportamenti virtuosi”.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

