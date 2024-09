Manifesti per celebrare l'indipendenza della Padania

Un manifesto celebrativo per ricordare la proclamazione di indipendenza della Padania e che verrà affisso in occasione della ricorrenza - il prossimo 15 settembre - in diversi paesi della Brianza.

La proclamazione di indipendenza della Padania

L’iniziativa è de «La Fara», associazione culturale di Biassono dedita alla diffusione del federalismo e dell’autodeterminazione dei popoli, presieduta dall’ex vicesindaco Alessio Anghileri. "Oggi, più che mai, è necessario ricordare la proclamazione dell’indipendenza della Padania" spiega il presidente. Quest’anno La Fara ricorda il 28esimo anniversario di fondazione della Padania con un manifesto celebrativo che sarà affisso in diversi paesi della Brianza. Il 15 settembre 1996, alle ore 17, milioni di padani formarono una catena umana da Pian del Re a Venezia: chi in presenza, chi alla radio, ascoltarono la proclamazione della Padania da parte dell’onorevole Umberto Bossi e giurarono fedeltà alla Repubblica Federale Indipendente.

Il presidente de "La Fara"

Ricordiamo questo evento non perché nostalgici – sottolinea Alessio Anghileri, presidente de La Fara – ma perché convinti che in questa fase storica, in cui non c’è una rappresentanza politica del Nord, sia doveroso da parte nostra cercare di tramandare la storia dei nostri territori”.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 settembre 2024.