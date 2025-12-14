Prima sono comparse le vetrofanie della «vendita straordinaria al 70%», poi è stata la volta delle saracinesche rimaste abbassate per diversi giorni. Non è passata inosservata a molti, l’improvvisa chiusura del negozio «Mantovani», elegante boutique al civico 15 di corso della Libertà a Carate, da anni punto riferimento dei marchi del lusso nel settore dell’abbigliamento per uomo e donna.

Mantovani, in liquidazione la boutique del lusso

All’interno delle vetrine un avviso ai clienti: «Siamo momentaneamente chiusi. Riapriremo il 10 dicembre. Ci scusiamo per il disagio. Torneremo presto!»

Lo «stop» dell’attività sarebbe legato alla procedura di liquidazione giudiziale aperta il 23 giugno scorso dal Tribunale di Monza sul ricorso depositato dalla società «Effecielle srl» (già Mantovani srl) e, per la quale, i giudici hanno nominato curatore il dottor Marco Arienti. Lo scorso 14 ottobre si è tenuta l’udienza dei creditori per l’esame del passivo, seguita da una seconda udienza di rinvio a distanza di due settimane.

All’origine della crisi ci sarebbero ragioni legate al pesante «effetto domino», peraltro comune a tantissimi negozi in tutta Italia e nel mondo, delle scelte aziendali delle grandi maison del lusso che si sono concentrate sulla loro rete di vendita diretta, con un aumento esponenziale del numero di negozi monomarca, con superfici sempre più ampie, diverse da città a città e sempre più strettamente legate all’identità del marchi. Come risultato, la distribuzione multimarca di fascia alta si è ridotta drasticamente, portando a chiusure e ad un periodo di grande turbolenza per l’intero settore che, nonostante i grandi sforzi messi in campo dalla proprietà, ha finito alla fine per colpire anche la prestigiosa boutique di corso della Libertà. Sulla pagina internet del negozio è comparso un fiducioso «Coming soon», che fa sperare in una prossima riapertura dell’attività.