Nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 febbraio, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, verranno effettuati dei lavori di manutenzione sul cavalcavia lungo la Statale 36, in territorio di Seregno.

Manutenzione al cavalcavia di Seregno: chiude un tratto della Statale 36

Proprio per consentire i lavori da parte del personale tecnico, Anas ha disposto la chiusura di un tratto della Statale compreso tra i km 20,100 e 20,900 in direzione Lecco.

Gli interventi sono stati programmati in orario notturno, per garantire lo svolgimento in piena sicurezza e mitigare i disagi alla viabilità.

Per effetto della chiusura, il traffico diretto a Lecco verrà deviato allo svincolo Seregno San Salvatore ( km 20,100) lungo la complanare, mediante apposita segnaletica, per rientrare in statale allo svincolo successivo km 20,900.