Da lunedì 5 maggio, riapre l’ingresso A del palazzo comunale di Desio. Si è conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria alle vetrate del Municipio che ha interessato il lato lungo piazza Giovanni Paolo II.

Manutenzione alle vetrate del municipio, riapre l'ingresso A

Per consentire l’allestimento in sicurezza del cantiere sulla parete ovest, dalla fine di marzo l’utenza ha potuto accedere al Comune tramite l’ingresso D, dove ha trovato un nuovo punto informazioni. Come previsto dal cronoprogramma, queste lavorazioni si sono concluse entro i primi 40 giorni dall'avvio, nonostante i giorni di pioggia abbondanti e di instabilità del periodo di Pasqua.

Il cantiere ora prosegue lungo la parete nord sul lato di via Torricelli/via Gavazzi e lungo il lato est verso piazza don Giussani. L’intervento consentirà di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana all’interno degli spazi comunali. La durata complessiva dei lavori è di 90 giorni.