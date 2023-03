Più risorse per la manutenzione del verde pubblico e una razionalizzazione nelle spese per la risoluzione di guasti degli impianti elettrici e idraulici in immobili di proprietà comunale.

Manutenzione del verde: nel 2023 più tagli e più potature a Usmate Velate

È la novità che l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha previsto per il 2023, sottoscrivendo un nuovo contratto con l’azienda Global Service per quel che riguarda le manutenzioni – ordinarie e straordinarie – che in vasta scala sono previste sul territorio comunale.

Rispetto agli scorsi anni, le risorse sono cresciute di 120mila euro in più rispetto al 2022 arrivando a sfiorare quota 380mila euro annui, ma nell’importo sono comprese anche tutte le “uscite” per interventi su linee elettriche e impianti idraulici.

Le novità

La novità più rilevante per la cittadinanza si tradurrà in una maggiore attenzione verso il verde pubblico: ai sette tagli annui (distribuiti fra primavera, estate ed autunno) già in vigore, il numero crescerà ulteriormente garantendo così un miglior impatto estetico di giardini, parchi e siepi e una pulizia sempre maggiore.

Una ulteriore miglioria riguarderà la potatura delle piante presenti su suolo pubblico: in questo caso, il nuovo contratto prevede un sensibile aumento del numero di chiome su cui operai specializzati interverranno nei momenti propizi dell’anno, garantendo così sicurezza (e pregio estetico) agli spazi verdi del territorio.

Il contratto con Global Service include, dal nuovo anno, anche le “uscite” a seguito della segnalazione di guasti su impianti elettrici ed idraulici di immobili di proprietà comunale, incluse scuole, palestre, municipio e sale in uso alle associazioni. In questo modo, è prevista una razionalizzazione delle spese e un pronto-intervento più efficace in termini temporali.

Altri interventi

Il contratto prevede poi manutenzioni specifiche relative a Municipio, Cimiteri di Usmate e Velate, immobili in uso al Comune per attività proprie, scuole materna, primarie e secondaria di primo grado, Biblioteca Civica e impianti sportivi. In capo a Global Service anche interventi di manutenzione urgente sulle strade e sostituzione di segnaletica stradale verticale che determini una situazione di pericolo per la viabilità.