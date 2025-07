Riqualificazione del verde

Potature, irrigazioni, sfalci: a Villasanta parte la riqualificazione del verde pubblico

In questa stagione di intensa fase vegetativa, si concentrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde comunale della città di Villasanta.

Manutenzione del verde: tutti gli interventi della stagione

Per quanto riguarda l'appalto generale in atto con la cooperativa sociale "Azalea" di Lissone, i giardinieri si stanno occupando in particolare di sfalci dell'erba e annaffiature sui neo-impianti. Gli sfalci proseguono continuativamente per tutta la stagione coprendo a rotazione l'intero territorio (oggi in via Matteotti), con cicli di circa tre settimane. Le annaffiature sugli impianti giovani degli ultimi anni e sulle fioriere del centro hanno cadenza settimanale che può variare a seconda delle condizioni meteorologiche.

Attenzione alla biodiversità

Le principali aree di biodiversità cittadine sono invece dotate di impianti automatici di irrigazione: Piazza Canova, Via Doria, l'aiuola di Piazza Europa. Nel mese di luglio partiranno anche le potature di siepi e arbusti che verranno effettuate in periodi differenti a seconda delle specie. Proprio in Piazza Europa, di recente, si è concluso un intervento di manutenzione straordinaria con l'obiettivo di dare cura e decoro al presidio di biodiversità dell'area pedonale. I giardinieri hanno provveduto alla sostituzione del ghiaietto, alla rimozione delle essenze non vegete e alla loro sostituzione con nuove specie arbustive.

L'intervento è inserito in un progetto più ampio di riqualificazione del verde (fuori dall'appalto principale) che aveva già interessato le fioriere pubbliche del centro. L'incarico alla ditta specializzata proseguirà fino al mese di dicembre con la manutenzione della grande aiuola che prevede potature e controlli sul corretto attecchimento delle nuove piante.