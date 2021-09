Manutenzione straordinaria strade e ponti: il programma degli interventi di settembre 2021. La comunicazione è arrivata dalla Provincia di Monza e Brianza.

Manutenzione strade e ponti: la Provincia comunica gli interventi di settembre

Sono previsti interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali e di sostituzione delle linee di giunti di dilatazione su due manufatti per un valore complessivo di 361.158,25 euro.

Il ripristino della pavimentazione stradale interesserà i seguenti tratti di strade:

Sp 174 dir Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano): intervento nel Comune di Lentate Sul Seveso dal km 500 al km 1100

dal km 500 al km 1100 Sp 174 dir Lazzate - Meda (Diramazione per Mariano): intervento nel Comune di Lentate sul Seveso, dal km 1100 al km 1800;

Sp 178 Roncello - Cornate: intervento nel Comune di Busnago , dal km 1000 al 2000

, dal km 1000 al 2000 Sp 221 Meda - Confine di Figino: intervento nel Comune di Lentate, dal km 1650 al km 2600.

La sostituzione delle linee di giunti di dilatazione riguarda:

Cavalcavia in via Archimede lungo la sp 13 Monza-Melzo nel Comune di Agrate al km 4+316;

al km 4+316; Cavalcavia A4 lungo lungo la sp 13 Monza – Melzo nel Comune di Agrate al km 4+ 480.

I lavori, in base alla tratta interessata, saranno eseguiti con limitazione e chiusure parziali/totali al traffico veicolare, quindi con possibili disagi alla circolazione. I lavori potranno essere eseguiti anche in orario notturno.

Cantiere già operativo ad Agrate

Il primo cantiere è operativo in questi giorni ad Agrate Brianza per la sostituzione dei giunti sui due manufatti: è stata chiusa l’uscita della SP 13, in direzione centro, via Montegrappa-via Archimede ad Agrate B.za, per permettere la regolare esecuzione degli interventi riducendo le interferenze con il traffico veicolare. L’uscita resterà chiusa fino alla conclusione dei lavori prevista intorno al 26.09.2021.

(foto archivio)