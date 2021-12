Manutenzione straordinaria del parco Villa Dho a Seveso, stanziati 100mila euro

Il commento del sindaco

Borroni: “Il polmone verde della nostra città verrà riqualificato e messo in sicurezza”.

Approvato in Consiglio Regionale un ordine del giorno al bilancio avente come primo firmatario il consigliere regionale leghista, Alessandro Corbetta e relativo allo stanziamento di un fondo di 100mila euro da destinare al Comune di Seveso.

“Regione Lombardia stanzierà 100 mila euro che consentiranno ai sevesini di tornare a vivere con maggiore sicurezza il parco di Villa Dho”, commenta Corbetta. “Il finanziamento per Seveso si colloca nella politica regionale di concreto sostegno ai territori per la ripartenza del tessuto economico brianzolo e lombardo. Investimenti mai visti prima in Lombardia che stanno permettendo di sbloccare opere importanti nelle nostre comunità.”.

“Dopo anni di abbandono e trascuratezza - afferma il Sindaco di Seveso, Alessia Borroni - il parco di Villa Dho, polmone verde della nostra città, potrà essere sistemato e messo in sicurezza: gli sportivi potranno riprendere a vivere il percorso vita e i bambini potranno avere nuovi giochi per divertirsi e giocare all’aria aperta. Un obiettivo raggiunto che dimostra quanto la sinergia e il lavoro di squadra fra Regione e amministrazione locale sia fondamentale per i cittadini. Finalmente Seveso tornerà ad avere il suo parco, grazie alla Lega e al nostro consigliere Regionale Alessandro Corbetta che tanto ha lavorato per questo importante risultato e al quale va la mia massima gratitudine”.