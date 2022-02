Fino al 28 febbraio

In base allo stato avanzamento nelle vie oggetto di intervento sarà vietata la sosta con rimozione forzata e sarà presente un restringimento di carreggiata.

Potature e cura degli alberi: iniziano oggi, lunedì 14 febbraio, i lavori di manutenzione del verde a Vimercate Centro e Oreno

Manutenzioni del verde al via a Vimercate e Oreno

Come comunicato dall'Amministrazione comunale gli interventi si protrarranno fino al prossimo 28 febbraio. I tecnici saranno presenti dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e in base allo stato d’avanzamento nelle vie indicate sarà vietata la sosta con rimozione forzata e sarà presente un restringimento di carreggiata.

Nel dettaglio le vie interessate riguardano la frazione di Oreno e in particolare in via Asiago nell’area di parcheggio prospiciente il civico n.20; via Nobel nell’area di parcheggio prospiciente l’aiuola centrale, fronte civici 3-9 e 8-12; via Murri nell’area di parcheggio prospiciente i civici 5b-7 e 8b-20; via Pasteur nell’area di parcheggio prospiciente i civici 18-26; Ospedale nuovo, via Giuditta Brambilla e Santi Cosma e Damiano (restringimento di carreggiata).

Lavori previsti anche a Vimercate centro: mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, in programma interventi in via Stefanardo e di conseguenza vietata la sosta negli ultimi due stalli posti prima dell’intersezione con via Verdi.

