Nell’approssimarsi del giorno dedicato a tutti i defunti, la cooperativa che ha in gestione i servizi cimiteriali su impulso dell’Amministrazione Comunale di Vimercate ha voluto dare un’attenzione maggiore al luogo in cui questi riposano.

Manutenzioni e nuove telecamere nei cimiteri cittadini

In tutti e quattro i cimiteri cittadini sono in corso interventi di pulizia, sistemazione delle aree verdi e riordino generale, con l’obiettivo di garantire decoro e rispetto in occasione di un momento particolarmente sentito dalla comunità.

Parallelamente, si stanno concludendo le operazioni di installazione e avvio dei nuovi impianti di videosorveglianza. Dopo l’attivazione già avvenuta presso il cimitero di Vimercate, gli impianti entreranno in funzione anche nelle strutture di Oreno, Ruginello e Velasca, assicurando una maggiore tutela e sicurezza per i cittadini e per le aree cimiteriali.

Infine, a Vimercate così come indicato nel project financing, è terminato ed in funzione l’impianto fotovoltaico.