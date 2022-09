La società Milano Serravalle ha comunicato i cantieri in programma sulla Tangenziale Est la prossima settimana.

Manutenzioni sulla Tangenziale Est, settimana di chiusure notturne in arrivo

In particolare per quanto riguarda il territorio di Monza e Brianza, per lavori di manutenzione dei manufatti, dalle ore 22:00 di lunedì 5 settembre alle ore 06:00 di martedì 6 settembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Vimercate Nord (Km 28+137) e Vimercate Centro (Km 25+165), rami di svincolo interclusi compresi. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Vimercate Nord (28+137) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

Inoltre dalle ore 22:00 di martedì 6 settembre alle ore 06:00 di mercoledì 7 Settembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco) nella tratta compresa tra gli svincoli Vimercate Centro (km 25+165) e Vimercate Nord (km 28+137). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate Sud (km 24+600) e Vimercate Centro (Km 26+623) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Vimercate Nord (Km 28+137).

Le altre chiusure

Nel corso della prossima settimana sono previsti lavori anche nella zona di Cologno Monzese.

Per consentire la rimozione del cantiere permanete in corrispondenza del manufatto sovrappasante Via Idro nel comune di Cologno Monzese alla progressiva km 10+750, verrà effettuata la seguente chiusura:

- Dalle ore 22:00 di giovedì 8 settembre alle ore 06:00 di venerdì 9 settembre 2022, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Palmanova (km 10+650) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico alla rotatoria dell’Area di Servizio Gobba/MM2 (km 9+720) per la successiva uscita da carreggiata nord.

- Dalle ore 06:00 di venerdì 9 settembre 2022, verrà riaperto al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni - Via Di Vittorio (km 11+550) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna).

Tangenziale Nord

Per quanto riguarda la Tangenziale Nord per consentire la rimozione del cantiere permanete in corrispondenza del manufatto sovrappasante Via Idro nel comune di Cologno Monzese alla progressiva km 10+750 della Tangenziale Est di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

- Dalle ore 22:00 di giovedì 8 settembre alle ore 06:00 di venerdì 9 settembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud-Via Pisa (km 1+072) e l’Interconnessione A52-A51 (km 0+000). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A51 dallo svincolo MI - Via Padova (Km 10+300).

Rho-Monza

Infine per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza dalle ore 22:00 di lunedì 5 settembre alle ore 06:00 di venerdì 9 settembre 2022, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione S.P. ex S.S.35 (km 6+850) e lo svincolo Bollate-Novate in competenza ASPI. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo di Cormano della S.P. ex S.S.35 per il successivo ingresso in Autostrada A4.