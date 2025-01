Un messaggio di speranza più forte del maltempo. Grandissima partecipazione, a dispetto della pioggia, per la Marcia della Pace, manifestazione organizzata ieri, domenica 19 gennaio, a Bernareggio promossa dall’associazione Mondo a Colori e giunta quest’anno alla 15esima edizione.

Marcia della Pace, sotto la pioggia fioriscono semi di speranza

Un appuntamento simbolico per unire comunità e solidarietà, ma anche per promuovere i valori di armonia, dialogo e cooperazione tra culture. Così, domenica 19 gennaio, centinaia di cittadini si sono riuniti presso l'oratorio di Villanova: da qui il serpentone colorato ha proseguito fino all'Auditorium Europa di Bernareggio. L’iniziativa, che ormai è diventata una tradizione attesa e sentita nel territorio, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sull’importanza della pace e della non violenza.

"Cessate il fuoco"

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al tema della tregua tra Israele e Hamas: un conflitto che continua a contare vittime e a dividere le comunità, ma che proprio nella giornata di domenica ha visto uno spartiacque importante con il «cessate il fuoco» e la liberazione di centinaia di ostaggi da ambo gli schieramenti dopo due anni di sanguinosa guerra. E durante l'evento è stato letto proprio un appello in tal senso, con parole che hanno invitato alla speranza per la fine del conflitto che mai come questa volta sembra essere davvero vicina.

Grande partecipazione

La riflessione è stata accolta con grande partecipazione dal pubblico, sottolineando quanto il desiderio di pace sia sentito anche a livello locale. Alla cerimonia hanno partecipato diversi sindaci dei Comuni limitrofi (ben 14 i patrocini, a testimonianza di come la manifestazione sia sempre più inclusiva e partecipata) i quali hanno portato il loro saluto e sottolineato l’importanza di iniziative come questa per unire le comunità.