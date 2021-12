Marciapiede Capriano Fornaci, la Regione finanzia il progetto con 200mila euro

Manutenzione straordinaria

Verbicaro: “Con questi fondi diamo risposte concrete ai cittadini".

Via libera dal consiglio regionale della Lombardia a un ordine del giorno al bilancio che impegna la Giunta di Palazzo Lombardia a stanziare 200 mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi dalla frazione di Capriano a quella di Fornaci.

“Il marciapiedi fra Capriano e Fornaci – commenta il Sindaco Antonio Verbicaro - è un progetto che abbiamo condiviso con il nostro Consigliere Regionale Alessandro Corbetta e che oggi, grazie al suo interessamento, possiamo iniziare avendo ottenuto un finanziamento di 200 mila euro. Tutto nasce da una palese situazione di insicurezza e pericolo che emergeva già dal nostro primo periodo di amministrazione. Un pericolo cui si espongono, quotidianamente, i pedoni che da Capriano si recano a Fornaci e viceversa percorrendo la via Comunale Giacomo Leopardi ed il breve tratto della via Provinciale XI Febbraio e quelli che da località Fornacetta (frazione di Inverigo) percorrono i medesimi tratti stradali. Il pericolo, come è evidente, lo affronta anche chi, quotidianamente frequenta la vicina Parrocchia di Fornaci ed i visitatori che, soprattutto nei week-end, percorrono proprio quella zona, per raggiungere la cosiddetta area naturalistica delle “Foppe di Fornacetta”.

Alla luce di questa evidente problematica, d’intesa con il sindaco Vincenzi di Inverigo, abbiamo trasmesso il progetto di fattibilità a Regione Lombardia e chiesto un finanziamento pari a 270.000 Euro. Tale finanziamento avrebbe permesso di realizzare gran parte del progetto diviso in tre lotti.

Oggi, considerato l’importante finanziamento di Euro 200.000 €, già approvato dal Consiglio regionale, possiamo dire che con le giuste integrazioni che verranno effettuate dal nostro Comune e le integrazioni che in più contenuta misura farà il Comune di Inverigo, riusciremo a dare la risposta che i cittadini si aspettano da tempo.

Ancora un ammirevole interessamento al nostro paese da parte di Regione Lombardia e del nostro Consigliere Alessandro Corbetta” - ha concluso Verbicaro.