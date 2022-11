Marciapiedi invasi dalle foglie, scatta il piano straordinario

Un piano straordinario per pulire i marciapiedi e le piste ciclabili dalle foglie.

Piano straordinario in accordo con Cem Ambiente

E' quanto hanno deciso di varare l'Amministrazione comunale di Vimercate e Cem Ambiente, la società che si occupa della raccolta rifiuti e dello spazzamento delle strade. L'obiettivo è quello di ridurre i rischi per i pedoni dovuti all'accumulo di foglie nel periodo autunnale.

Stabilito un ordine di intervento

"Per la stagione autunnale Comune di Vimercate e Cem Ambiente hanno stabilito un piano supplementare di pulizia strade che riguarda in modo specifico lo spazzamento delle foglie secche - si legge nella nota diffusa dal Comune - Le vie della città sono state classificate secondo un ordine di priorità di intervento, in ragione della quantità di vegetazione presente. In ognuna di esse è previsto ogni settimana un passaggio supplementare a distanza di qualche giorno rispetto all'intervento ordinario".

Trenta le strade più a rischio per i pedoni

Le strade oggetto di maggiore attenzione sono 30:

- nel quartiere centro: piazzale Martiri Vimercatesi, via Pinamonte, via Pellizzari, viale Ronchi, via Banfi, via Rota, via Cremagnani, via Cadorna, piazzale Gioia, via Brenta, via Marinai d'Italia;

- nel quartiere nord: via Donizetti, via Duca degli Abruzzi, via Principato, via Mascagni, via Gemona del Friuli, via Fratelli Cervi;

- nel quartiere quartiere sud: via Brianza, via Damiano Chiesa, via Martiri di Boves, viale Risorgimento, via Santa Sofia, via degli Atleti;

- a Oreno: via Bernareggi, via Einaudi, via Nobel;

- a Ruginello: viale Rimembranze, via Diaz;

- a Velasca: piazza Giordano Bruno

Altre 16 vie monitorate

A queste se ne aggiungono altre 16, dove la vegetazione è scarsa ma che comunque sono tenute in considerazione.