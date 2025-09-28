Marciapiedi nel quartiere Consonno, al via i lavori

Dopo le richieste dei residenti sono in partenza i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale protetto nel quartiere Consonno a Paina di Giussano. A breve l’Amministrazione comunale avvierà l’intervento.

Da tempo i residenti chiedevano la messa in sicurezza di via Trieste

Percorsi protetti e marciapiede in via Trieste nel tratto al confine con il Comune di Seregno. Esattamente un anno fa alcuni residenti del quartiere Consonno avevano segnalato la necessità di interventi per rendere più sicura la strada, e ora, stanno per partire i lavori.

Le criticità in quel punto di Paina erano ben note da tempo e sin da subito l’Amministrazione aveva mostrato interesse, specificando che nel corso del mandato si sarebbe intervenuti per portare migliorie e maggiore sicurezza, pensando di favorire e incentivare la mobilità dolce. E così, a quanto pare, sarà.

I lavori che verranno realizzati grazie al Comune

Sarà realizzato infatti, grazie al Comune, un percorso pedonale – separato dalla carreggiata con la posa di un cordolo rialzato – che consentirà spostamenti in sicurezza. Il cordolo rialzato sarà posizionato in direzione Seregno, separando così in modo chiaro e visibile la parte della strada destinata al transito dei veicoli dallo spazio destinato ai pedoni. Il nuovo percorso pedonale si affiancherà al canale scolmatore attualmente esistente e sarà appositamente segnalato con segnaletica verticale e orizzontale. Nel nuovo spazio pedonale sarà inoltre interdetta la sosta alle auto eccezion fatta per gli stalli collocati all’esterno della sede stradale.

L’assessore ai Lavori pubblici

Soluzioni da tempo attese che sicuramente saranno ben accolte dai residenti che per ben due volte si erano rivolti alla stampa per sollecitare l’Amministrazione. Ne erano seguiti una serie di incontri e la disponibilità da parte dell’assessore a trovare delle soluzioni alle varie problematiche sollevate dai cittadini della zona.