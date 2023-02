Marco Colzani, chef "ambassador" della cucina sottovuoto

Il cuoco di Giussano Marco Colzani, 37 anni, ha da poco ricevuto un prestigioso premio, in Francia: è stato nominato "ambassador" per l'Europa della cucina sottovuoto.

Premiato all'International Sous vide day

La sua cucina è ricercata e raffinata, ma soprattutto molto attenta a rispettare le qualità nutrizionali dei prodotti, attraverso particolari tecniche di cotture. In primis, quella a basse temperature. Marco Colzani, chef, è l’«ambassador» per l’Europa della cucina sottovuoto. Una grande soddisfazione per il giovane cuoco, che pochi giorni fa, il 26 gennaio, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, in Francia, a Epernay, nella regione dello Champagne, in occasione dell’«International Sous vide day», ovvero della Giornata internazionale della cottura sotto vuoto.

Tutto è iniziato dalle sue lezioni online

Da ormai tre anni, insieme a due amici soci, che si occupano di tutta la parte logistica e organizzativa, ha avviato su una piattaforma, un corso online - «Cottovuoto» - studiato per replicare, anche da casa, la preparazione di piatti con la tecnica del sottovuoto «casalinga». Insegna trucchi e segreti che solo chi ci lavora ogni giorno può conoscere.

Colzani, 37 anni, grande appassionato e curioso dell’ambiente cucina, ha girato tanto, per lavorare nel mondo dell’alta hotellerie e di ristoranti gourmet in hotel 5 stelle lusso al fianco di Cracco, con cui ha fatto lo stage.

Tante esperienze diverse che l’hanno portato ad imparare ed apprendere molto nelle cucine di noti chef, da quella di Claudio Prandi al Lear di Briosco (ristorante stellato), a quella di Moreno Cedroni presso l’ Hotel Moschino a Milano e Giancarlo Morelli. Il focus sulla qualità delle materie prime e sull’utilizzo di tecniche innovative sono da sempre il fil rouge della sua attività e proprio su queste caratteristiche nasce «Cottovuoto», che mette a disposizione più di 5 ore di videolezioni sulle cotture a basse temperature.

Fondamentale la curiosità in cucina

«Questa tecnica piace sempre di più, soprattutto ai più giovani, che apprezzano il corso. Credo che la cucina sia in continua evoluzione e quindi bisogna sempre essere attenti alle novità. Essere un “curioso per natura” è stato fondamentale per me - precisa Colzani - l’attenzione e la curiosità sul corso ci ha portati all’International sous vide day, un evento che è stato ideato da Bruno Goussault. Grazie a “Cottovuoto” sono stato selezionato tra migliaia di cuochi in tutta Europa e il 26 gennaio, allo chateau Comtesse Lafond nominato ambassador per tutto il 2023. E’ stata una bellissima esperienza e una grande soddisfazione».

Colzani però non si occupa solo delle videolezioni nel suo laboratorio di cucina, ma è anche chef di rappresentanza per una delle più importanti aziende del settore del design della zona, un brand famoso in tutto il mondo.