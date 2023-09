Galeotta fu la festa di Cesano e le sue giostre. E’ qui che Arnaldo Colinati, 87 anni tra un mese, e Teresina Gallo, per tutti Tere, 84 anni, si sono conosciuti appena ventenni e hanno iniziato la loro lunga storia d’amore.

Marito e moglie da 60 anni, Tere e Arnaldo al traguardo delle nozze di diamante

Passo dopo passo, giovedì hanno tagliato insieme il traguardo dei sessant’anni di matrimonio. L’inossidabile coppia, lui binzaghese doc, lei di origini venete, due caratteri diversi ma perfettamente amalgamati, si è infatti sposata il 7 settembre 1963 a Binzago dopo cinque anni di fidanzamento.

«Per risparmiare ci siamo sposati insieme a mio fratello Giuseppe e mia cognata Marisa - racconta Teresina - Una festa semplice ma bellissima. In viaggio di nozze siamo andati a Rezzago con il treno e una valigetta: stendevamo la coperta sull’erba e giocavamo a carte per ore. Altri tempi, ma è stato bello anche così».

Un passatempo, quello delle carte, che appassiona marito e moglie ancora oggi: immancabile la partita a burraco dopo pranzo. Arnaldo Colinati, di professione falegname, per mezzo secolo è stato apprezzato direttore sportivo di diverse società ciclistiche della Brianza: Salus Seregno, Polisportiva Molinello, Mobili Binzago, Isaltessari e Linea V di Bovisio Masciago, Sandamianese di Ceriano Laghetto, Biringhello di Rho e Canturino sono solo alcune delle tappe della sua lunga carriera, in cui ha seguito e portato al successo diversi campioni. Mani miracolose («Un dono di natura», dice lui), è stato anche prodigioso massaggiatore di ciclisti e calciatori.

Teresina sta scrivendo il libro della sua vita

«Sono già arrivata al 2000» dice. Capitoli speciali quelli sulle nascite dei figli. Nel 1967 quella del primogenito, Gianni, che li ha fatti diventare gli orgogliosi nonni di Carolina, 21 anni, ed Edoardo, 17. Nel 1973 quella di Paolo, che quindici anni fa ha regalato loro la gioia del terzo nipote, la dolce Andrea. Giovedì nella villetta di via Ottaviano dove Arnaldo ha realizzato i mobili del soggiorno e della camera da letto e Teresina le belle tende ricamate che decorano le finestre della stanza matrimoniale, c’è stato un viavai fino a sera di parenti, amici e vicini di casa: in tanti si sono stretti alla super coppia. E domenica si fa il bis: i Colinati festeggeranno le nozze di diamante al ristorante, circondati dalla loro bella famiglia, quella d’origine e quella che hanno costruito insieme.

«Saremo in 27 - spiega la spumeggiante Teresina, raggiante per l’imminente appuntamento - Abbiamo lavorato tanto nella nostra vita e abbiamo rinunciato a tante cose, questa festa sarà la nostra crociera. Non chiedo altro. Vogliamo tutti vicini per ringraziarli uno a uno. Non è mica da tutti festeggiare sessant’anni di matrimonio, siamo stati bravi. Proprio bravi».

Come detto, Teresina e Arnaldo si sono conosciuti alle giostre: