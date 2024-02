Come già collaudato nel 2023 la Giunta comunale, nella seduta del 31 gennaio, ha approvato il progetto “Marzo Donna tutto l’anno edizione 2024” all’interno del quale è previsto anche un bando per l'erogazione di contributi straordinari alle Associazioni culturali con sede a Vimercate, che vogliono aderire alla rassegna.

"Marzo Donna tutto l'anno" a Vimercate, aperto il bando per le associazioni

“Marzo donna tutto l’anno”, sarà composta da iniziative di diversa tipologia e si articolerà in 5 nuclei tematici: espressività femminile; identità; dignità e tutela; empowerment quotidiano; corpo delle donne.

Le associazioni che aderiranno al bando potranno proporre: spettacoli, concerti, conferenze, talk, visite guidate, laboratori, letture, mostre. Il progetto dovrà essere realizzato a Vimercate, fra marzo e maggio e/o a novembre 2024, in luoghi individuati dall’Associazione, aperto alla cittadinanza.

È prevista l’erogazione di un contributo economico straordinario nella misura massima di € 250,00 ad Associazione, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e fino al loro esaurimento. Le associazioni che intendono proporre da realizzare nel primo periodo (da marzo a maggio): dovranno far pervenire la domanda entro il 15 febbraio 2024; per il secondo periodo (a novembre) entro il 15 ottobre 2024.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo di posta certificata del Comune vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.

La modulistica e i dettagli del bando sono disponibili sul sito comunale (www.comune.vimercate.mb.it).