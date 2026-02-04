“Marzo donna tutto l’anno”: il Comune cerca partner

Un bando per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni culturali locali, nell’ambito della rassegna “Marzo Donna tutto l’anno 2026”.

Bando per valorizzare progetti culturali

Con questa iniziativa il Comune di Vimercate si propone di valorizzare progetti culturali che affrontino temi legati ai diritti delle donne, alla parità di genere e all’empowerment femminile, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su queste tematiche durante tutto l’arco dell’anno.

Cinque nuclei tematici

La rassegna “Marzo Donna tutto l’anno”, che si articola in cinque nuclei tematici (espressività femminile, identità, dignità e tutela, empowerment quotidiano e corpo delle donne), prevede la realizzazione di eventi e attività culturali come spettacoli, concerti, conferenze, talk, visite guidate, laboratori, letture e mostre.

Termini e modalità per presentare le domande

I progetti dovranno svolgersi a Vimercate marzo e maggio e/o nel mese di novembre di quest’anno. Le associazioni interessate a partecipare dovranno rispettare i requisiti previsti dal bando e presentare domanda entro il termine stabilito. Le scadenze sono fissate al 15 febbraio per i progetti da realizzarsi tra marzo e maggio, e al 15 ottobre per quelli previsti nel mese di novembre. Ogni associazione potrà ricevere un contributo massimo di 250 euro, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo PEC del Comune di Vimercate (vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it), utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Vimercate all’indirizzo cultura@comune.vimercate.mb.it oppure al numero 039.6659488/490.