Massimiliano Capitanio premiato alla Camera come "Ambasciatore della Costituzione"

Il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio è stato premiato, questa mattina, alla Camera dei deputati, come "Ambasciatore della Costituzione".

A consegnare il riconoscimento al concorezzese è stato il presidente della Fondazione Articolo 49 in occasione della cerimonia di premiazione di alcuni progetti educativi che hanno coinvolto a livello nazionale 6.247 studenti, 325 classi e 127 scuole.

Tra questi anche il percorso educativo “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale” promosso dalla Fondazione Articolo 49 e realizzato con il patrocinio di AGCOM e Corecom all'interno delle iniziative del patentino digitale.

Iniziative, in parte legate all'educazione civica ritornata curricolare proprio grazie alla legge 92/2019 di cui l'onorevole Capitanio è stato primo firmatario, per riflettere su IA, fake news, identità e sicurezza online, prevenzione del cyberbullismo e molto altro.

"Questo riconoscimento premia il lavoro di Agcom - ha ribadito Capitanio - e del personale coinvolto nello splendido progetto del patentino digitale - Sia Papa Leone XIV che il Presidente Mattarella hanno sottolineato come le nuove tecnologie possano essere utili se usate responsabilmente. Consapevolezza è la parola chiave per formare i nostri ragazzi, senza paure ma nemmeno senza regole. Grazie al contributo dei Corecom regionali è possibile portare queste iniziative in moltissime scuole: speriamo che il prossimo anno scolastico faccia registrare un numero di adesioni ancora più alto".