Massimo Boldi in Brianza ospite allo Sportitalia Village

Una giornata in Brianza, ospite allo Sportitalia Village di Verano, tra risate, foto e selfie con atleti e staff.

Massimo Boldi, l’amato attore e comico italiano noto con il soprannome “Cipollino”, ha trascorso la mattinata di mercoledì in visita all'impianto sportivo rimesso a nuovo e riqualificato da Michele Criscitiello, ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese.

"Cipollino" ospite di Michele Criscitiello

Una cordiale visita d'amicizia, l'incontro con i calciatori e poi il pranzo al ristorante dello Sportitalia Village affacciato sul rettangolo di gioco.

Nato a Luino, in provincia di Varese, Boldi compirà 80 anni il prossimo 23 luglio. Simbolo della comicità italiana, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nei film di “cinepanettone”, Boldi ha formato un duo indimenticabile con Christian De Sica, regalando al cinema italiano alcune delle commedie più amate e ricordate. Nella sua carriera ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo talento e la sua simpatia. Qualità che non ha fatto mancare anche in occasione della visita in Brianza, mettendosi a disposizione per foto, autografi e qualche battuta scherzosa.

Criscitiello, per l'occasione, gli ha omaggiato una maglia personalizzata della Folgore Caratese con il numero 10.

Da sempre tifoso del Milan, sabato sera Boldi era già stato ospite del direttore Criscitiello nello Sky Box rosso di Sportitalia a San Siro, in occasione della sfida casalinga con la Lazio.

Ecco, di seguito, qualche foto della bella mattinata a Verano Brianza.