Materassi e doghe abbandonati in mezzo alla rotonda

Davvero incredibile quanto accaduto ieri pomeriggio, lunedì 25 luglio, a Lesmo. Chi ha percorso la rotonda all'altezza della piazza della chiesa non ha potuto non notarli.

Che ci fa un materasso in mezzo alla rotonda?

Un materasso matrimoniale e due singoli abbandonati in mezzo alla rotonda quasi a ridosso della grande aiuola, con tanto di rete a doghe in legno.

Il risultato? Tanti sguardi attoniti, increduli e anche arrabbiati. Già perché sembra davvero assurdo che nel 2022 con la possibilità di portare i materiali ingombranti - e questo lo è di certo - in discarica, qualcuno pensi ancora di abbandonare rifiuti simili (ma il discorso vale per ogni tipo di rifiuto) in strada.

E invece è così.

Per risolvere la situazione è intervenuta sul posto la Protezione civile assieme all'assessore all'ambiente del Comune di Lesmo: il materasso è stato rimosso e regolarmente smaltito. In attesa che magari qualche telecamera della zona possa essere d'aiuto per svelare l'identità di chi ha abbandonato materassi e doghe, senza alcuno scrupolo.