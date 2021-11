Scuola senza riscaldamento

Materna Andersen al freddo da giorni. Disagi per famiglie e insegnanti, il sindaco: "Il problema sono le tubature vecchie, tecnici al lavoro"

Caloriferi spenti da giovedì alla scuola dell’infanzia Andersen di Limbiate. I bambini e le insegnanti in classe con giacca, sciarpa e cappello. Si sta facendo fatica a riparare il guasto all’impianto nel plesso di via Turati, al Villaggio Giovi. La situazione sembrava dovesse tornare alla normalità stamattina, lunedì, invece al momento dell’ingresso nelle classi le temperature erano ancora basse. La scuola era comunque aperta, anche se rispetto alla settimana precedente faceva più freddo.

"Tubature vecchie, faremo un piano di revisione nelle scuole"

"E’ un problema che stiamo cercando di risolvere, i tecnici ci hanno lavorato anche sabato e l’impianto nel fine settimana aveva ripreso a funzionare, purtroppo stamattina (lunedì) si è bloccato ancora" ha spiegato il sindaco Antonio Romeo. L’intervento di ripristino si sta rivelando piuttosto complicato. "La scuola Andersen è stata recentemente collegata alla rete del teleriscaldamento ma le tubature vecchie, i tecnici ci stanno ancora lavorando - ha considerato il primo cittadino - a questo punto dovremo definire un piano di revisione degli impianti in tutte le scuole. Certamente non aiuta la dispersione termica che si crea arieggiando le aule come previsto dai protocolli anti Covid, ma non è possibile fare altrimenti".