Mato Grosso, raccolta e rivendita di abiti e oggetti

E' in corso anche a Sovico l'Operazione Operazione Mato Grosso in Brianza: raccolta e rivendita di abiti e oggetti in piazza Frette. Il ricavato servirà a finanziare missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile.

Operazione Mato Grosso

Protagonisti dell'iniziativa sono oltre cento giovani volontari provenienti da diverse regioni, che in questi giorni stanno raccogliendo oggetti e abiti, per poi selezionarli e rivenderli e con il ricavato finanzieranno le loro missioni in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile. Diversi i Comuni coinvolti: i volontari busseranno alle porte delle abitazioni di Arcore, Brugherio, Villasanta, Sovico e Casatenovo per ritirare tutto quello che potrà avere una “Nuova vita”, come hanno ribattezzato il progetto. Chiunque, inoltre, potrà consegnare il materiale nei punti di raccolta: a Sovico è in piazza Frette.

Progetto "Nuova vita"

Tutti possono collaborare non solo donando abiti, oggetti e giocattoli in buono stato che, magari, sono destinati a rimanere in armadi e cassetti, ma acquistando gli articoli esposti sulle bancarelle vintage allestite nei giorni della raccolta. In particolare, i volontari raccolgono oltre che vestiti e scarpe per bambini e adulti, sia estivi che invernali, borse, cinture, accessori vari, libri, giocattoli, biancheria, tende, lenzuola, piccoli oggetti, piatti e vasellame mentre non ritireranno mobili e arredi di grandi dimensioni, cuscini, tappeti, ritagli di stoffa e gomitoli. L’organizzazione, fondata nel 1967 da don Ugo De Censi, è presente in Brianza con una decina di gruppi per sostenere le iniziative promosse in America Latina.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 gennaio 2024.