Mattarella premia Filippo Tortu: Ci avete fatto emozionare!

Il caratese Filippo Tortu, campione olimpico nella 4X100 a Tokyo, è stato premiato a Roma dal Capo dello Stato.

Tortu: la nostra magica estate si conclude qui

«Siamo partiti da qui come la spedizione azzurra più numerosa di sempre. Ci ritorniamo con il record di medaglie conquistate. La nostra magica estate si conclude qui...».

Il caratese Filippo Tortu, ha commentato così sulle pagine social l’emozionante ricevimento di giovedì a Roma al Palazzo del Quirinale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia, trasmessa in diretta tv su Rai Uno, ha riempito di emozione il Capo dello Stato ma anche i tanti brianzoli e i caratesi che hanno seguito le imprese degli italiani e, soprattutto, la storica staffetta azzurra conclusa in volata da uno strepitoso Tortu.

«Anzitutto, grazie. Grazie ai quattro alfieri, grazie a tutti voi per avere reso onore alla bandiera durante i Giochi, alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. Bravissimi! 109 medaglie, mai così tante, come si sente dire spesso, ma non sarà mai sufficiente perché sono davvero tante» , ha detto il Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi olimpici e Paralimpici in Giappone.

Le parole del Capo dello Stato

«Tre giorni fa, alla cerimonia di apertura dell’anno scolastico, ho ricordato la vittoria di Jacobs dei cento metri e la staffetta che poc’anzi mi ha cortesemente donato il testimone. Ho schierato in ordine di partenza: Patta, Jacobs, Desalu, Tortu. Bravissimi! Avete emozionato gli italiani - ha detto ancora Mattarella rivolgendosi al quartetto azzurro - Concludo con il complimento migliore che penso possa farvi: siete stati squadra, avete manifestato amicizia e integrazione fra di voi e avete - anche questo è molto importante - sollecitato non soltanto attenzione verso lo sport, ma praticare lo sport. Grazie per tutto questo. Complimenti!».