In due fanno 108 anni, ma è solo un dettaglio anagrafico che non inficia in alcun modo le perfette condizioni fisiche e, soprattutto, la grande passione. Impresa riuscita per Matteo Fumagalli, 49 anni, e Roberto Marchesi, dieci anni in più, runner di Agrate che nello scorso fine settimana hanno partecipato, per la prima volta, completandola con un tempo egregio, la mitica «100 Km del Passatore».

Matteo e Roberto conquistano il «Passatore»

Una gara podistica per gambe e teste d’acciaio, da Firenze a Faenza, attraversando l’Appennino, di notte, con continui sali e scendi.

I due agratesi sono partiti dal capoluogo toscano nel pomeriggio di sabato e hanno tagliato il traguardo di Faenza all’alba di domenica, dopo tanta sofferenza, freddo, vesciche ma anche tanta soddisfazione, andando anche oltre le loro più rosee previsioni. Alla fine il cronometro si è fermato a 15 ore e 30 minuti e persino un migliaio di metri in più rispetto ai 100mila ufficiali; per un dislivello di +1.400 metri.

«Una grande esperienza - hanno commentato soddisfatti e orgogliosi al traguardo i due agratesi - Anche grazie ad un’organizzazione perfetta e al grande sostegno lungo tutto il percorso».

E ora è già tempo di pensare alla prossima sfida.