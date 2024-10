Matteo Terzoli è il nuovo presidente dei Commercianti di Concorezzo

E’ stato eletto all’unanimità il nuovo presidente dei Commercianti di Concorezzo. Si tratta di Matteo Terzoli, classe 1978, titolare della Torrefazione Socar. Terzoli prende il testimone da Antonio Mandelli che negli ultimi anni ha coordinato le attività del gruppo.

L’associazione commercianti di Concorezzo è attiva in città dagli anni Novanta e comprende circa 70 attività commerciali. Nel direttivo Manuela Ferrari (vicepresidente) e Laura Turato (segretario e già presidente in periodo covid).

Le elezioni sono avvenute mercoledì 23 ottobre alla presenza del segretario di Confcommercio Vimercate Marco Poppi, del sindaco Mauro Capitanio e dell’assessore al Commercio Gabriele Borgonovo.

“L’associazione commercianti di Concorezzo rappresenta una realtà viva e attiva per la nostra città. Sono più di 210 le attività commerciali attive sul nostro territorio – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Faccio i miei complimenti al neo presidente Matteo Terzoli per aver accettato questa responsabilità. Sono certo che saprà guidare con impegno e visione i nostri commercianti. Un sentito ringraziamento va ad Antonio Mandelli per l’impegno profuso in questi anni e per l’aiuto che vorrà continuare a dare al nuovo direttivo.

Tra Comune e Commercianti una collaborazione proficua

Il rapporto stretto e il dialogo costante tra Comune e commercianti rappresenta una modalità operativa che in questi anni ha dato i suoi frutti, anche nel periodo più difficile della pandemia. Sono tante le iniziative che abbiamo offerto alla cittadinanza grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione commercianti: Occasioni di Passaggio, La Pusè Buna, le iniziative di Natale con la pista di pattinaggio e le luminarie, i Mercati d’Europa in collaborazione con ConfCommercio, la festa di Halloween ecc. Abbiamo poi organizzato momenti più strutturati come ad esempio l’incontro nel mese di marzo, in Regione Lombardia con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi per illustrare le diverse possibilità di partecipazione ai bandi mirati al commercio locale. Continueremo quindi a fare squadra certi dell’importanza anche sociale, oltre che economica, dei negozi di vicinato. Buon lavoro al nuovo direttivo”.

Impegno su più fronti

“Ringrazio il direttivo uscente e i colleghi che insieme a me guideranno l’associazione commercianti per i prossimi anni – ha commentato il neo presidente dei commercianti di Concorezzo Matteo Terzoli-. Il nostro impegno sarà su più fronti. Da una parte le attività di promozione della città e dall’altra il dialogo con l’amministrazione comunale e con le istituzioni per un lavoro di squadra che possa anche agevolare la partecipazione a bandi in sostegno dell’imprenditoria locale.

L’obiettivo è quello di potenziare la rete e il coinvolgimento anche dei colleghi che hanno il negozio dislocato rispetto al centro storico.

Grazie alla collaborazione consolidata negli ultimi anni con Confcommercio potremo continuare sul percorso tracciato lavorando in modo strutturato per lo sviluppo del commercio locale”.

“Il coinvolgimento degli operatori e delle imprese nel rapporto con le Amministrazioni comunali – ha commentato Alessandro Barbone, Presidente di Confcommercio Vimercate- è sempre più importante: una sinergia che consente di mantenere alto il livello di vitalità dei contesti in cui si esprime la vita della collettività, grazie alla collaborazione e alla condivisione di tutto ciò che porta alla crescita economica e sociale. Un ringraziamento va quindi al sindaco Capitanio e all’assessore al Commercio Borgonovo per il sostegno dato al rilancio delle attività di questa Associazione”.