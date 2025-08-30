Mattia Villa è vicecampione del mondo di pesca al colpo

Successi

Mattia Villa, 15 anni, portacolori della Fratelli Campana di Solaro, ha centrato due importanti obiettivi nelle gare di pesca al colpo. Con la squadra nazionale Under 15 ha ottenuto il secondo posto alla 29esima edizione dei Campionati del mondo Under 15 che si sono svolti l’8 e il 9 agosto a Merida in Estremadura, Spagna.

La gara

Era la prima volta che il giovanissimo di Seregno faceva parte di una selezione azzurra. La squadra era composta da Alberto Bettella, capitano, Andrea Giambrone, vice, quindi Mattia Villa, Andrea Urro, Isacco Zampieri, Duccio Gherardeschi e Nicola Cavallini. Al termine della prima prova l’Italia comandava la classifica con 9 punti, la Spagna seguiva a 10 punti mentre Ungheria e Inghilterra occupavano la terza posizione con 17 punti. Al termine della seconda prova la Spagna si aggiudicava il titolo iridato con 16 punti e l’Italia la medaglia d’argento con 22,5 punti; terza l’Ungheria con 31 punti.

Erano presenti dieci nazioni, oltre a Italia, Spagna e Ungheria, anche Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Croazia, Portogallo e Irlanda.

La crescita

L’anno in corso per Mattia Villa ha segnato il passaggio alla categoria Under 18 e la sua abilità si è confermata anche nel salto di categoria, tanto che ai Campionati italiani ha conquistato il terzo posto. Le prove si sono svolte il 15 giugno a Cavo Lama centrale a Novi di Modena e il seregnese ha ottenuto il quarto posto di settore; il 27 luglio al Canale Agro Mantovano Revere, provincia di Mantova, si è piazzato sempre quarto di settore ponendosi così al terzo posto nella classifica finale, con 8 punti di penalità e 5,830 chili di pescato.

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, che sono andati oltre le mie aspettative essendo un debuttante in tutto - ha commentato Mattia Villa - La partecipazione ai Mondiali ha arricchito la mia esperienza perché ho avuto modo di confrontarmi con sportivi di pari età di altre nazioni e di osservare il loro modo di approcciarsi alle gare. Molto bello e utile il nostro spirito di squadra, siamo diventati tutti amici con l’unico obiettivo di difendere il nostro tricolore. Essere riuscito ad entrare nei primi tre classificati al Campionato italiano e superare ragazzi maggiori di età mi ha dato una grande gioia, perché il risultato era insperato».

Mattia Villa ha alle spalle un biennio di campione d’Italia di pesca nella sua categoria. Il primo scudetto tricolore l’ha conquistato nel luglio 2023 a Ostellato, in provincia di Ferrara, il bis lo scorso anno, sempre a luglio, al termine delle gare disputate a San Benedetto Po in provincia di Mantova, organizzate dalla società Mogliese, in località San Siro, sul canale di bonifica Reggiana.

Con un simile pedigree per il giovanissimo Mattia Villa si profila una luminosa carriera.