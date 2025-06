Sono stati comunicati i vincitor dell'edizione 2025 di Mattoncini Lego, manifestazione che si è tenuta a Villa Raverio a metà aprile.

Mattoncini Lego 2025, ecco chi sono i vincitori

Si tratta di Tommaso Perego per la categoria junior, mentre per la categoria Senior si è distinto Luca Busnelli, entrambi protagonisti di tavoli creativi e apprezzati da grandi e piccoli.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio, che con entusiasmo e impegno hanno creduto nel valore di questo progetto. Un ringraziamento speciale va ai negozi locali, in particolare a Foto Ottica Bonfanti e Alice’s Bakery, che hanno contribuito attivamente alla riuscita dell’evento, al Comune di Besana in Brianza che ha concesso il patrocinio, all’ASDO Villa Raverio per la presenza concreta e partecipata, all’associazione SportIn con i suoi fantastici ragazzi che hanno portato sorrisi, energia e un forte messaggio di inclusione e alla Comunità Pastorale Santa Caterina che ha messo a disposizione spazi e supporto con grande disponibilità.

La Due Giorni di Mattoncini non è solo un’esposizione di opere realizzate con passione e tecnica ma è soprattutto un momento di condivisione che rafforza il tessuto urbano, stimola la creatività dei più giovani, valorizza le relazioni e promuove sani principi educativi e inclusivi, unendo in modo spontaneo generazioni diverse attorno a un'attività che sa ancora stupire e coinvolgere.