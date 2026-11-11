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Con l’avvicinarsi dei lavori sul ponte tra Trezzo sull’Adda e Capriate San Gervasio, torna d’attualità una proposta che potrebbe alleggerire la pressione sulla viabilità locale: rendere temporaneamente gratuita l’autostrada A4 nel tratto tra Capriate e Cavenago.

A rilanciarla è Jacopo Dozio, consigliere regionale di Forza Italia, che ha deciso di tornare sull’argomento chiedendo alla Giunta lombarda di dare seguito all’impegno già assunto nei mesi scorsi. Il timore è che il maxi cantiere possa avere conseguenze pesanti non soltanto per i collegamenti tra le province di Milano e Bergamo, ma anche per tutto il Vimercatese.

Un ponte da 22 mila veicoli al giorno

I numeri spiegano bene la preoccupazione. Il collegamento tra Trezzo e Capriate viene attraversato quotidianamente da circa 22 mila veicoli, quasi otto milioni nell’arco di un anno. Una volta aperto il cantiere, la gestione della circolazione sarà quindi un nodo particolarmente delicato.

Tra le ipotesi sul tavolo ci sono la chiusura completa del ponte per alcuni mesi oppure l’introduzione di un senso unico alternato. Due scenari differenti, ma entrambi potenzialmente in grado di riversare una parte consistente del traffico sulla viabilità alternativa, con ripercussioni anche sulle strade del Vimercatese. «La ristrutturazione del ponte sull’Adda tra Trezzo e Capriate scatterà la prossima primavera», ha spiegato Dozio, riferendo quanto emerso dopo una sua interrogazione in Regione.

C’è comunque una prima rassicurazione: la cantierizzazione non dovrebbe coincidere con i lavori di riqualificazione del ponte tra Brivio e Cisano Bergamasco. Si scongiura così la contemporaneità di due interventi strategici lungo l’Adda, che avrebbe rischiato di complicare ulteriormente gli spostamenti tra le province coinvolte.

La richiesta di pedaggio zero

La soluzione proposta da Dozio è quella di consentire agli automobilisti di utilizzare gratuitamente l’A4 tra Capriate e Cavenago per tutta la durata dei lavori. In questo modo, una parte del traffico potrebbe essere deviata sull’autostrada anziché riversarsi sulle strade provinciali e comunali della Brianza orientale.

Non è una richiesta nuova. Già lo scorso luglio il consigliere regionale aveva presentato un ordine del giorno per chiedere di valutare la gratuità del tratto autostradale, ottenendo l’approvazione all’unanimità del Consiglio regionale. Ora Dozio torna alla carica, annunciando una nuova richiesta di riscontro alla Giunta proprio su questo punto: «Tanti automobilisti passano un’ora e mezza in auto per attraversare la Brianza a causa delle lunghe code. L’apertura di nuovi cantieri rischia di creare ancora più caos», ha sottolineato.

Al momento, però, non c’è ancora una decisione sulla sospensione del pedaggio. La gratuità dell’A4 resta quindi una proposta sulla quale la Regione dovrà fornire una risposta.

All’orizzonte anche il nuovo ponte San Michele

A preoccupare è anche il quadro infrastrutturale dei prossimi anni. Oltre agli interventi a Trezzo e Brivio, è infatti prevista la realizzazione del nuovo ponte San Michele tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda, un’altra infrastruttura fondamentale per gli spostamenti quotidiani di migliaia di persone.

Per Dozio è quindi necessario muoversi per tempo, evitando che i diversi cantieri finiscano per mettere in ginocchio la circolazione in un territorio che già oggi deve fare i conti con code e tempi di percorrenza sempre più lunghi.