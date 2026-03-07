Maxi operazione in Stazione: controllate centinaia di persone, decine di veicoli e negozi

Ancora una maxi operazione da parte della Polizia a Carnate, con particolare attenzione alla zona della Stazione: identificate 122 persone, controllate decine di veicoli e denunciato un minore per ricettazione e detenzione di stupefacenti

Maxi operazione in Stazione

Nella serata di ieri, venerdì 6 marzo 2026, la Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Carnate, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di personale della Divisione Polizia amministrativa e di pattuglie della Polizia stradale di Monza e della Brianza, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria e alle principali vie di accesso al centro abitato.

Identificate centinaia di persone

Nel corso dei controlli sono state identificate 122 persone, di cui 36 con precedenti di vario genere, e sono stati controllati 42 veicoli, oltre a 4 esercizi commerciali. All’esito delle verifiche sono state elevate 13 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e 2 sanzioni amministrative per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, con contestuale sequestro della merce.

Denunciato anche un minorenne

Nel corso del servizio gli operatori hanno inoltre denunciato in stato di libertà un minore, trovato alla guida di un ciclomotore risultato provento di furto e in possesso di hashish e cocaina, nonché di 5 compresse del medicinale Rivotril. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito negativo.

Controlli mirati alla Stazione

Durante i controlli effettuati presso un esercizio pubblico situato nei pressi della stazione ferroviaria sono stati identificati 8 avventori, di cui 7 con precedenti di polizia; uno di essi è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Il giro di vite

I servizi rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio disposte dalla Questura di Monza e della Brianza, nell’ambito delle indicazioni del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, e proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di rafforzare la sicurezza nei centri urbani e nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini.