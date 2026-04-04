La clamorosa vincita è avvenuta a Villasanta due giorni fa con un "New Extra Tutto per Tutto"; e adesso è "caccia" al fortunato giocatore

Dentro l’uovo di Pasqua… una maxi sorpresa: gratta 20 euro e ne vince ben 5 milioni. La fortunata e alquanto clamorosa vincita è arrivata a Villasanta.

Maxi sorpresa di Pasqua: gratta 20 euro e ne vince… 5 milioni

Stando a quanto appreso, il “Gratta e Vinci” fortunato è stato venduto nella giornata di giovedì 2 aprile. Nello specifico si tratta di un “New Extra Tutto per Tutto” del valore di 20 euro: al giocatore, la cui identità è tutto ignota, è bastato grattare per portarsi a casa la bellezza di 5 milioni. Una vincita da capogiro, di quelle destinate a cambiare la vita di chiunque.

La Dea Bendata fa tappa a Villasanta

Il tagliando sarebbe stato venduto allo storico “Tri Sass Cafè” di via Matteotti, dove in effetti da stamattina si rincorrono le voci della clamorosa vincita. Il condizionale, tuttavia, resta d’obbligo poiché anche gli stessi titolari sostengono di saperne poco o nulla in merito:

“E’ tutto il giorno che entrano clienti dicendo che qui c’è stata una grossa vincita – commenta la proprietaria – Onestamente non lo sappiamo, la comunicazione ufficiale da parte della società non è ancora arrivata. Ovviamente non sapremmo nemmeno chi sia questa persona visto che la vincita non viene riscossa qui. Posso solo dire che, se dovesse essere tutto vero, io sarei la prima a essere contenta per il fatto che qualcuno sia diventato ricco grazie al mio locale”

Due anni fa un’altra maxi vincita

Non è la prima volta che Villasanta balza agli onori della cronaca per simili motivi. Nel 2020, infatti, la Dea Bendata aveva baciato un altro villasantese che aveva vinto sempre 5 milioni grattandone solamente 20 anche in quella occasione. La giocata, all’epoca, era stata fatta al “Gigante”, dove due anni un altro giocatore, puntando sul concorso Sisal, si era portato a casa… una casa.