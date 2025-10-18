Festa grande a Lentate sul Seveso dove nell’ultima estrazione del SuperEnalotto un fortunato giocatore ha centrato 1 Punto 5+1 da 397.611,55€.
Maxi vincita da quasi 400mila euro in Brianza
La giocata vincente – di 2 euro – è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Ricevitoria Tabaccheria Bar situato in Via Nazionale dei Giovi, 132. La combinazione vincente è stata: 2 – 9 – 10 – 32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.
Si nasconde invece ancora il “6” con il Jackpot che arriva a 66,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre 2025.