Maxi vincita da quasi 400mila euro in Brianza

La giocata vincente – di 2 euro - presso il punto di vendita Sisal Ricevitoria Tabaccheria Bar situato in Via Nazionale dei Giovi, 132.

18/10/2025 alle 09:30

Festa grande a Lentate sul Seveso dove nell’ultima estrazione del SuperEnalotto un fortunato giocatore ha centrato 1 Punto 5+1 da 397.611,55€.

La giocata vincente – di 2 euro – è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Ricevitoria Tabaccheria Bar situato in Via Nazionale dei Giovi, 132.  La combinazione vincente è stata:  2 – 9 – 10 –  32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.

Si nasconde invece ancora il “6” con il Jackpot che arriva a 66,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre 2025.

