Mc Donald’s apre a Carate Brianza: previste 50 nuove assunzioni

Mc Donald’s sta per aprire il nuovo ristorante a Carate Brianza e cerca 50 nuovi addetti da inserire.

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno poi alla tappa di Carate Brianza del Mc Donald’s Job Tour, che si terrà nella seconda metà di settembre e che rappresenta l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni di Mc Donald’s su tutto il territorio nazionale.

Voglia di mettersi in gioco, lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei fast food della catena americana che in Italia conta oltre 770 ristoranti gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio.

Mc Donald’s offre opportunità di lavoro concrete grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92 per cento del totale) e possibilità di crescita professionale grazie a un programma di formazione strutturato.

Entro il 21 settembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante che sta per essere ultimato all’angolo tra via San Michele al Carso e viale Brianza a Carate Brianza potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s. Per maggiori informazioni e per inviare il curriculum: https://www.mcdonalds.it/