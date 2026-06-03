Il ristorante McDonald’s di Carate Brianza ha voluto supportare la Protezione Civile nello svolgimento dell’uscita didattica della scuola primaria Mario Lodi, che si è svolta lo scorso giovedì 28 maggio 2026 alla sede della Protezione Civile. La giornata si è svolta grazie alla presenza dei Volontari della Protezione Civile di Carate Brianza e del team McDonald’s, oltre all’Amministrazione Comunale.

McDonald’s accanto alla Protezione Civile per la visita didattica delle elementari

Partendo dalla scuola, i 130 alunni partecipanti hanno camminato fino alla sede della Protezione Civile dove hanno potuto assistere a diverse dimostrazioni pratiche che hanno mostrato loro gli scenari a cui spesso i volontari di Protezione Civile si trovano di fronte: dall’uso di una motopompa, al montaggio di una tenda, fino all’interazione con la squadra cinofila. Al termine dell’attività, prima del rientro a scuola, i giovani studenti hanno potuto approfittare di una gustosa merenda offerta da McDonald’s.

La partecipazione di McDonald’s a questa iniziativa, rappresenta un importante traguardo, ma anche un punto di partenza incrementare sempre più il supporto a realtà che con la loro attività contribuiscono, spesso in silenzio, ad aiutare il territorio: fare rete a favore della comunità ospitante è da sempre uno dei principi fondanti dell’attività di McDonald’s.

I commenti

In apertura di giornata, l’Assessore al bilancio, con delega alla Protezione Civile, del Comune di Carate Brianza, Fabio Cesana, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha dato il benvenuto ai bambini e alle loro insegnanti, ribadendo il suo Grazie alla Protezione Civile per il costante e quotidiano impegno sul territorio:

“La giornata di oggi dedicata ai bambini con la protezione civile e promossa da McDonald’s – che ringrazio per il sostegno – è un’occasione per avvicinare e far conoscere fin da piccoli cosa fanno i volontari per la sicurezza del nostro territorio. La protezione civile sei anche tu è uno slogan nato anni fa e che ho fatto mio insieme ai volontari perché deve trasmettere a tutti come in ogni occasione siamo a protezione della nostra comunità. A scuola, a casa, nel lavoro. I volontari sono persone che mettono a disposizione il loro tempo al servizio della comunità. Andando a casa raccontate cosa avete visto e avvicinatevi alla protezione civile che cerca sempre persone da coinvolgere e formare come volontari.”

“Oggi questi bambini hanno conosciuto persone che dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri: i volontari della Protezione Civile. Hanno visto strumenti veri utilizzati nelle emergenze e capito quanto sia importante lavorare insieme come una squadra. Noi di McDonald’s abbiamo voluto essere qui perché pensiamo che esperienze come questa siano importanti, non solo per imparare cose nuove, ma per capire quanto valore abbiano l’aiuto, il rispetto e la collaborazione”, ha dichiarato Marco Rizzo, Supervisore del ristorante McDonald’s di Garbagnate Milanese e di altri ristoranti appartenenti al gruppo Euroristoro.