McDonald’s al fianco di ASDO Agorà: supportata la formazione degli allenatori

Per l’anno 2026, il ristorante McDonald’s di Carate Brianza ha scelto di sostenere e supportare le attività della ASDO Agorà. Il ristorante di Carate ha infatti voluto fortemente dare supporto a questa realtà del territorio con l’obiettivo di favorire la formazione continua dei suoi allenatori di calcio e volley.

Nello specifico, il contributo erogato ha permesso di iscrivere ai corsi di formazione tre allenatrici di volley e quattro allenatori di calcio, oltre a sostenere la realizzazione di una serata di tutoraggio tecnico per altri sette allenatori di calcio. Grazie a questa preziosa collaborazione, la società sportiva, che conta 265 atleti, potrà garantire sempre più alti standard di competenza e qualità del proprio staff, che ogni giorno si mette a disposizione dei più piccoli permettendo loro lo svolgimento dell’attività sportiva in tranquillità e sicurezza.

“Siamo quanto mai orgogliosi di questa collaborazione in un territorio, quello di Carate Brianza, dove siamo arrivati a fine 2025. Il nostro obiettivo è continuare a fare rete a favore della comunità che ci ha calorosamente accolto e ci supporta ogni giorno”, dichiara Giacomo Bosia, licenziatario del ristorante McDonald’s di Carate Brianza e di altri ristoranti a Milano e nell’hinterland.

“La nostra realtà associativa riesce a offrire una proposta sportiva a costi contenuti anche grazie a donazioni di singole persone o di realtà locali. Donazioni che hanno la finalità di migliorare le infrastrutture, la formazione e il materiale tecnico a disposizione delle squadre. McDonald’s ha mostrato attenzione e sensibilità ai nostri bisogni. A nome dei nostri atleti ringraziamo per il contributo offerto”, dichiara Stefano Colombo, Presidente di ASDO Agorà.