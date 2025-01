Lunedì 20 gennaio 2025, la Città di Meda ha celebrato San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, in Sala Civica Radio, dedicando particolare attenzione a quanto fatto durante il 2024, menzionando i progetti più importanti e ricordando momenti e aneddoti. In piazza Vittorio Veneto, insieme al passaggio in rassegna del Corpo, è stata deposta una corona in memoria dei caduti e si è svolta la benedizione dei mezzi, con particolare attenzione al nuovo mezzo in dotazione al parco auto della Polizia Locale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Meda celebra San Sebastiano, patrono della Polizia locale

Il 2024 si è rivelato un anno di straordinaria intensità operativa, caratterizzato da numeri significativi e importanti innovazioni. Spicca in particolare il progetto "Meda per la Vita", dedicato al trasporto organi, che ha confermato il suo ruolo cruciale per la realtà lombarda con 46 missioni completate e 168 organi consegnati con successo in tutto il Nord Italia, inclusa una missione ad Ancona.

Durante la celebrazione in Sala Civica Radio, il gruppo Aido Meda, insieme ai referenti provinciali e regionali, ha donato una pergamena a tutto il personale del Comando, quale segno tangibile del ringraziamento per l’impegno altruistico e volontario per questo progetto.

Come sottolineato dal Comandante Delpero durante la cerimonia, il Comando ha ampliato significativamente i propri orizzonti operativi, guardando oltre i confini comunali con una visione innovativa e propositiva. L'approccio della Polizia Locale medese si distingue per essere orientato alla prevenzione e al supporto attivo della Comunità.

Potenziamento della Sicurezza e Innovazione

Il 2024 ha visto un significativo rafforzamento delle attività di sicurezza urbana, con l'avvio di una importante collaborazione con la Polizia Locale di Monza per interventi con unità cinofile. Di particolare rilievo è stata l'istituzione di un corso per sopralluoghisti giudiziari, che ha formato tre operatori del comando medese nella polizia scientifica, specializzandoli in casi complessi come omicidio stradale, lesioni gravi o gravissime stradali e fuga con omissione di soccorso.

Progetto Natale Sicuro 2024

Il periodo natalizio ha visto un'intensificazione dei controlli con risultati rilevanti: 80 posti di controllo ad alto impatto, 26 postazioni dedicate alla verifica del tasso alcolemico, servizi mirati alla prevenzione dei furti sul territorio.

Progetto parco Groane

Significativi anche i numeri relativi al progetto “Parco Groane”, con 10 patenti ritirate per violazione art 187 cds stupefacenti, 14 persone deferite all’A.G. per reati collegati al patrimonio e agli stupefacenti, 10 persone deferite alla Prefettura per uso sostanze stupefacenti.

Protezione Civile

Il 2024 è stato un anno importante anche per il Gruppo comunale di Protezione Civile di Meda, festeggiando i suoi 25 anni. Sono state gestite emergenze ambientali, eventi e manifestazioni di rilevante impatto. In dotazione nuovi strumenti e tecnologie come la Stazione meteo-climatica.

Attività e Innovazioni del 2024

Nel corso dell'anno, il Comando ha realizzato numerose iniziative innovative tra cui il progetto "Gli uffici in piazza", mettendo a disposizione un ufficio mobile per i Cittadini, l’apertura di un ufficio di informatica forense, collaborazioni interistituzionali con le Polizie Locali di Seveso, Limbiate e la Polizia Provinciale, interventi di educazione nelle scuole in partnership con Polizia Penitenziaria e Polizia Postale su temi cruciali come droghe e utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione, potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, servizi serali e notturni per la sicurezza urbana, controlli sistematici su mercati e attività commerciali, gestione di emergenze ambientali ed eventi pubblici.

Il Comando ha inoltre ottenuto significativi riconoscimenti regionali, aggiudicandosi due progetti finanziati da Regione Lombardia sulla sicurezza urbana e un bando per il rinnovo del parco mezzi.

Il sindaco "Una presenza costante"

Le parole del Sindaco Luca Santambrogio, durante la Cerimonia per festeggiare San Sebastiano: “Il 2024 è stato un anno intenso, pieno di lavoro, iniziative e progetti. L’elemento che non è mai mancato è stato la vicinanza della Polizia Locale alla Cittadinanza, soprattutto quando il dialogo appare difficile e complesso. Quello che traspare, dall’attività della Polizia Locale di Meda, è sempre positività nei confronti dei Cittadini, sia da parte degli Agenti che da parte degli Amministrativi, dimostrando la costante presenza del nostro Corpo sul territorio comunale, nonostante le difficoltà affrontate.”

Fabio Mariani, Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, ha aggiunto:

“Un grande ringraziamento va a voi Agenti e all’intero corpo di Polizia Locale. Comprendo la difficoltà, di oggi, del portare la divisa, non è semplice. Vi ringrazio perché portare sempre, in prima istanza, la dignità delle persone, in tutti i momenti, sia di Polizia Stradale che Giudiziaria. Un ringraziamento anche per tutto ciò che viene fatto per supportare e aiutare dal punto di vista amministrativo. Un’iniziativa molto bella che mi piace ricordare riguarda i progetti di educazione nelle scuole, elemento che stiamo approfondendo sempre di più. La Polizia Locale di Meda guarda verso il futuro, insieme ad altre Amministrazioni, per avere un impatto più diretto nel nostro territorio e nelle Città vicine, per avere sempre pattuglie pronte ad aiutare. Un progetto, questo, a lunga gittata, in cui crediamo. Come Amministrazione, vogliamo mettere i nostri Agenti nella condizione di lavorare e operare con tranquillità, assicurando mezzi e strumenti in dotazione sempre efficienti e aggiornati.”

Il comandante Delpero: "Obiettivo lavorare con uno sguardo aperto alle novità"