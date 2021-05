Meda è alla ricerca di nuovi volontari Avis. In questi giorni molti cittadini stanno ricevendo a casa la lettera del Presidente Roberto Bovo e del sindaco Luca Santambrogio.

Una lettera rivolta ai cittadini medesi di età compresa tra i 60 e i 75 anni che abbiamo voglia e tempo da dedicare, come volontari, al supporto dell’Avis cittadina. A predisporla sono stati il presidente dell’Associazione locale Roberto Bovo e il primo cittadino Luca Santambrogio.

La lettera

In sostanza nella lettera in arrivo nelle caselle postali di numerose famiglie viene chiesta la disponibilità ad unirsi al Gruppo di volontari che tanto opera per il bene della comunità. Di seguito il testo del messaggio inviato ai medesi in questi giorni:

“L’emergenza COVID-19 ha evidenziato come le persone più fragili e a noi più care, i nostri anziani, abbiano necessità di essere supportati e aiutati in alcune attività. Troppi nostri concittadini hanno rinunciato ad effettuare esami/visite specialistiche, anche terapie oncologiche, perché non potevano recarsi in ospedale o nei vari ambulatori dei presidi ospedalieri siti in comuni limitrofi al nostro. Noi possiamo fare qualcosa? CERTAMENTE SI ! Possiamo dare un concreto aiuto ai nostri anziani che non sempre hanno parenti disponibili per queste esigenze. Possiamo fare molto con poco. AVIS metterà a disposizione i mezzi, l’organizzazione e una piccola formazione. TU POTRAI mettere a disposizione il tuo impegno, la tua serietà, la tua voglia di aiutare gli altri e qualche ora del tuo tempo. INSIEME, CON TANTI PICCOLI GESTI RAGGIUNGEREMO GRANDI RISULTATI Contattaci il martedì e il venerdì al numero 0362 70186 dalle ore 21:00 alle ore 22:30 o alla mail servizisecondari@avismeda.it INSIEME faremo qualcosa di GRANDE per la nostra Comunità. Ti aspettiamo!”

(in copertina una foto del gruppo dell’Avis Meda nel 2020)