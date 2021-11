Sport e valori a scuola

In pieno svolgimento presso gli istituti scolastici “Lets’s Team Up”, il progetto promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SGM Victory patrocinato e finanziato dall’Amministrazione comunale..

E' iniziato a Meda il progetto“Lets’s Team Up”, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SGM Victory patrocinato e finanziato dall’Amministrazione comunale che coinvolge oltre 500 alunni sul territorio comunale, impegnati in un primo approccio con l'attività sportiva e i suoi valori fondamentali.

Meda, il progetto di avvicinamento allo sport coinvolge 500 bambini

Il progetto si pone gli obiettivi di creare uno spazio ludico – terapeutico per avvicinare i bambini con gradualità ad uno sport come la pallacanestro e alla pratica sportiva in generale e, nello stesso tempo, di insegnare a conoscere il proprio corpo, a muoversi in armonia, ad assimilare i principi di lealtà, rispetto e collaborazione che dovrebbero essere alla base di ogni sana competizione sportiva.

“Lo sport è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi”, commentano il sindaco Luca Santambrogio e l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue. “Alle spalle i difficili mesi di stop forzato imposti dalla pandemia, abbiamo deciso così di finanziare questo progetto che raggiungerà centinaia di nostri piccoli concittadini”.

Le scuole convolte nell'iniziativa

Sono e saranno interessati in questi mesi i bambini dell’ultimo anno della Scuola di Infanzia e della prima e seconda classe della Scuola Primaria: coinvolti sono l’ Istituto Armando Diaz (Infanzia e Primaria Polo, Primaria Armando Diaz), l’Istituto di via Cialdini (Infanzia Garibaldi, Primaria San Giorgio), la Scuola Primaria San Giuseppe. Complessivamente i bambini che svolgeranno le varie attività, gestite da istruttrici tesserate presso la federazione basket, saranno circa cinquecento.

I corsi, iniziati oggi presso le classi del Polo, hanno preso avvio a metà ottobre presso la Garibaldi e le San Giorgio. A febbraio sarà la volta della Diaz e della San Giuseppe.

Tanti anni di esperienza sul territorio

La società sportiva dilettantistica SGM Victory è attiva in Meda da più di 25 anni: come polisportiva ha gestito nel corso del tempo squadre di calcio, pallavolo e pallacanestro di varie fasce di età. Suo obiettivo è dare la possibilità ai ragazzi di farli innamorare dello sport e di essere un punto di riferimento educativo.