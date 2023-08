Meda, il sindaco bacchetta ancora la ditta del verde pubblico

Inadempiente l’azienda che a Meda dovrebbe prendersi cura del verde pubblico: l’Amministrazione comunale l’ha raggiunta con un nuovo ordine di servizio.

Meda, il sindaco bacchetta la ditta del verde pubblico

"Dopo i richiami informali, le sanzioni e i primi due ordini di servizio, abbiamo deciso di affidarci a un’altra ditta per alcune aree" spiega il sindaco Luca Santambrogio. L’impresa affidataria del servizio non ha aumentato il proprio personale, come richiesto dall’Amministrazione per rimediare alla non-cura di giardini, aiuole, parterre e bordi strada. Lo scorso luglio il Comune aveva infatti emanato un ordine di servizio che chiedeva all’impresa di incrementare con effetto immediato la manodopera impiegata allo scopo di ottenere, entro quindici giorni dall’invio del provvedimento, il rispetto delle prescrizioni contrattuali in termini di altezza massima dell’erba su tutte le aree verdi comunali. Non è stato fatto.

Terzo ordine di servizio

Negli scorsi giorni è stata presa un’ulteriore decisione, tramite un terzo ordine di servizio. In particolare, nei limiti della spesa già stanziata per l’appalto, alcune aree verdi della città (tra aiuole, giardini e bordi strada) sono state affidate in via temporanea ad un’altra impresa.

Si tratta di un provvedimento d’ufficio che l’Amministrazione comunale reputa necessario per "dare un taglio" allo stato di incuria. Ritiene infatti che il livello di cura richiesto dal contratto di appalto non sia stato raggiunto in gran parte del territorio comunale.