Meda in lutto per lo storico medico di base

Con professionalità, passione, sensibilità e grande umanità ha accolto e visitato per oltre 40 anni i suoi pazienti nell’ambulatorio di via Cristoforo Colombo a Meda che era diventato la sua seconda casa. Li ha curati, rassicurati, consigliati, ma ha anche raccolto le loro preoccupazioni, i dubbi, i timori, «perché un tempo il medico era anche un confidente», dice il figlio Corrado, definendo il padre, Carlo Ottolina, «un uomo eccezionale, come marito, come genitore, come nonno e come dottore».

Addio a Carlo Ottolina, storico medico di base

Lo storico medico di base si è spento a 86 anni dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a seguito di una grave emorragia cerebrale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Originario di Seregno, ha trascorso gran parte della sua vita a Meda, dove è venuto ad abitare e a svolgere la sua professione, che adorava e che ha portato avanti fino al 2006, anno della pensione.

Era diventato un punto di riferimento

«Inizialmente lavorava anche all’ospedale di Seregno, oltre che nel suo ambulatorio, poi, quando ha dovuto decidere, ha scelto di proseguire la strada del medico di base, teneva molto al rapporto coi pazienti - prosegue il figlio - Era uno degli storici medici di famiglia che avevano iniziato negli anni ‘70, insieme al dottor Strada, al dottor Pinto e al dottor Bergamaschini. Sono diventati punti di riferimento per la comunità».

Un marito, padre, nonno e medico di base eccezionale

Sposato da 53 anni con Rosy Di Feo, «era un marito straordinario». Ma è stato anche un esempio per il figlio, che esercita la professione di avvocato nello studio in cui prima lavorava il papà. Ed era un nonno orgoglioso dell’unico nipote, Nicola, 15 anni. Oltre alla famiglia e al lavoro, che erano le sue priorità, si dedicava ai tanti amici, «coi quali si trovava a giocare a carte», alla lettura e ai viaggi.

I funerali oggi pomeriggio in Santa Maria Nascente

I funerali verranno celebrati oggi pomeriggio, lunedì 27 novembre 2023, in chiesa Santa Maria Nascente. La salma è stata poi sepolta nella tomba di famiglia a Seregno.