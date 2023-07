Meda per la vita: la Polizia Locale trasporterà organi in tutto il Nord Italia

A partire dal 2024 la Polizia Locale di Meda, su indicazione di Areu, trasporterà gli organi in tutto il Nord Italia. Un’importante novità che andrà ad ampliare i servizi svolti dal comando guidato da Claudio Delpero (nella foto), artefice di questo progetto ambizioso, dal nome «Meda per la vita», che consentirà alla città brianzola di unirsi ai tre Comuni lombardi che già lo effettuano.

Una nuova auto per il trasporto organi

La proposta del comandante è stata subito accolta favorevolmente dalla Giunta, che ha stanziato 77mila euro per l’acquisto di un’Alfa Giulia, un’auto prestante e adatta per la guida a velocità sostenuta, e tutti gli allestimenti necessari. La vettura ovviamente sarà utilizzata anche per altre attività degli agenti.

«In base alla legge regionale ogni comando con più di cinque mezzi deve dotarsi di un’auto con cella di sicurezza - spiega Delpero - Dato che dovevamo uniformarci dotandoci di quest’auto particolare, ho pensato che sarebbe stato utile integrare i vari servizi da svolgere su questo mezzo con quello di trasporti organi». E così si è subito attivato con l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), «che ha approvato il progetto, anche se la convenzione ufficiale sarà firmata a gennaio. Avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovata», precisa Delpero.

Dal 2024 il nuovo servizio in tutto il Nord Italia

La centrale operativa del comando di via Isonzo sarà integrata con un apparato radiotelefonico, che avrà un numero dedicato, sul quale arriveranno da Areu le richieste di intervento.

«A quel punto gli agenti, che dovranno seguire un apposito corso per la guida ad alta velocità, utilizzeranno l’auto per andare a recuperare l’organo in ospedale e poi consegnarlo nella struttura sanitaria a cui è indirizzato. La destinazione potrà essere in qualunque Regione del Nord - prosegue - Nel caso in cui la consegna fosse urgente l’auto, che sarà dotata della scritta “trasporto organi”, potrà attivare i dispositivi di illuminazione e acustici».

Tutti gli agenti hanno aderito al trasporto organi

L’organo verrà inserito in una celletta refrigerata ricavata nel vano bagagliaio, che sarà mantenuta a una certa temperatura e sarà dotata di una batteria di riserva.

«Penso che sia un’attività che oltre a dare prestigio al comando e alla città abbia una valenza importante in termini di servizio alla collettività - aggiunge - Usciremo anche dai confini territoriali e regionali. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo per il trasporto degli organi, fondamentali per salvare vite».

E c’è un altro aspetto che il comandante vuole sottolineare: «L’adesione era su base volontaria e tutti i miei ragazzi, in tutto 17, hanno aderito: l’ennesimo segnale di quanto gli agenti di Meda siano sempre a disposizione».

Soddisfatto l'assessore Mariani