Meda piange la dolce Mari dei Tri basei

Meda piange la ristoratrice Maria Rosa Scaglia, nota come "la Mari dei Tri basei", dal nome della storica trattoria in via Manzoni che gestiva coi fratelli Flavio e Gigi.

Addio alla Mari dei Tri basei

«Eri purezza, profondità, semplicità, altruismo, intelligenza, sensibilità. Sei sempre stata un punto di riferimento, una fonte di forza e saggezza. Un sorriso sicuro in una giornata buia, il calore avvolgente di un abbraccio, un’amica preziosa e sempre presente. Ci mancherai Mari. Non ti cercheremo con gli occhi, ma con il cuore… perché sarai sempre lì». E’ il toccante ricordo che le compagne di scuola, le «Amiche di calamaio» come avevano battezzato il loro gruppetto, hanno dedicato a Maria Rosa Scaglia, la «Mari dei Tri basei», ristoratrice della storica trattoria nella corte di via Manzoni, una vera e propria istituzione in città.

Si è spenta dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno

Si è spenta a 52 anni, dopo aver lottato con grinta contro un tumore al seno. Una battaglia lunga 11 anni, che l’ha debilitata nel fisico, ma mai nello spirito. «Era lei che dava forza agli altri, che ci consolava dopo i vari esiti di esami e terapie», confermano il marito Simone Pinel, il figlio Marco e i due fratelli maggiori Flavio e Gigi, coi quali ha gestito, fin quando ha potuto, la storica attività di famiglia che propone una cucina casereccia, piatti genuini e fatti a mano. Un legame strettissimo, quello che li univa: «Abitavamo nella stessa corte, la stessa del ristorante, e lavoravamo insieme. Casa e trattoria sono un tutt’uno, quindi condividevamo praticamente tutto. Sentiamo tantissimo la sua mancanza, ma sappiamo che dal Cielo continuerà a darci consigli».

